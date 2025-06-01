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В России мост с фурой упал на пассажирский поезд: есть жертвы, первые детали

Воскресенье 01 июня 2025 01:17
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В России мост с фурой упал на пассажирский поезд: есть жертвы, первые детали Иллюстративное фото: в России мост с фурой упал на пассажирский поезд (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

В Брянской области, Россия, в ночь на 1 июня, мост рухнул на пассажирский поезд, следовавший по маршруту Москва - Климово. Поезд сошел с рельсов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-каналы ASTRA и Baza.

По предварительным данным, на мосту во время трагедии находилась фура.

"Сейчас в районе одного из участков федеральной автодороги А240 произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей и пассажирского железнодорожного поезда. К сожалению, есть пострадавшие", - заявил губернатор Брянской области Александр Богомаз.

Сейчас уже известно о более 40 раненых и 4 погибших, среди погибших - машинист поезда.

На месте происшествия работают российские спасатели, которые разбирают завалы. Очевидцы заявляют, что под обломками могут находиться люди.

Также известно, что движение авто закрыли на участке автодороги А-240 в Брянской области. При этом россияне заявляют, что мост якобы был взорван.

Ранее мы писали о сходе поезда с рельсов под Белгородом. Россияне заявили, что это произошло "из-за внешнего вмешательства в работу железнодорожного транспорта".

Сообщалось, что взрыв произошел 10 сентября в 23:17 на перегоне "Волоконовка - Новый Оскол", после чего произошел сход 11 якобы "пустых" вагонов и локомотива грузового поезда.

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