В России мост с фурой упал на пассажирский поезд: есть жертвы, первые детали

В Брянской области, Россия, в ночь на 1 июня, мост рухнул на пассажирский поезд, следовавший по маршруту Москва - Климово. Поезд сошел с рельсов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-каналы ASTRA и Baza .

По предварительным данным, на мосту во время трагедии находилась фура.

"Сейчас в районе одного из участков федеральной автодороги А240 произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей и пассажирского железнодорожного поезда. К сожалению, есть пострадавшие", - заявил губернатор Брянской области Александр Богомаз.

Сейчас уже известно о более 40 раненых и 4 погибших, среди погибших - машинист поезда.

На месте происшествия работают российские спасатели, которые разбирают завалы. Очевидцы заявляют, что под обломками могут находиться люди.

Также известно, что движение авто закрыли на участке автодороги А-240 в Брянской области. При этом россияне заявляют, что мост якобы был взорван.