В России мост с фурой упал на пассажирский поезд: есть жертвы, первые детали
В Брянской области, Россия, в ночь на 1 июня, мост рухнул на пассажирский поезд, следовавший по маршруту Москва - Климово. Поезд сошел с рельсов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-каналы ASTRA и Baza.
По предварительным данным, на мосту во время трагедии находилась фура.
"Сейчас в районе одного из участков федеральной автодороги А240 произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей и пассажирского железнодорожного поезда. К сожалению, есть пострадавшие", - заявил губернатор Брянской области Александр Богомаз.
Сейчас уже известно о более 40 раненых и 4 погибших, среди погибших - машинист поезда.
На месте происшествия работают российские спасатели, которые разбирают завалы. Очевидцы заявляют, что под обломками могут находиться люди.
Также известно, что движение авто закрыли на участке автодороги А-240 в Брянской области. При этом россияне заявляют, что мост якобы был взорван.
Ранее мы писали о сходе поезда с рельсов под Белгородом. Россияне заявили, что это произошло "из-за внешнего вмешательства в работу железнодорожного транспорта".
Сообщалось, что взрыв произошел 10 сентября в 23:17 на перегоне "Волоконовка - Новый Оскол", после чего произошел сход 11 якобы "пустых" вагонов и локомотива грузового поезда.
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