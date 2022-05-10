Ленд-ліз для України та ракетний обстріл Одеси: новини за 9 травня

США запровадили ленд-ліз для України, росіяни обстріляли Одесу ракетами, Китай попередив Німеччину про загострення війни в Україні. Докладніше про те, що сталося у понеділок, 9 травня – у матеріалі РБК-Україна.

США вдруге в історії запровадили ленд-ліз. Тепер для України

Президент США Джо Байден підписав закон про запровадження ленд-лізу для України. Це прискорить поставки військової допомоги й допоможе нам у боротьбі з окупантами.

"Демократи" мають намір проголосувати за виділення Україні військової допомоги в розмірі 40 мільярдів доларів. Законопроект винесуть на голосування в Палаті представників вже у вівторок.

Окупанти завдали по Одесі сім ракетних ударів: один загиблий і п'ятеро поранені

Російські військові випустили по Одесі сім ракет. Унаслідок атаки загинула людина, ще п'ятеро отримали поранення. Росіяни завдали удару із застосуванням авіації. В Одесі від ракетного удару загорівся торговий центр.

Нагадаємо, останні три дні Одеса піддається масованим ракетним атакам. Окупанти запускають ракети як з Чорного моря, так і території окупованого Криму.

Незабаром в Україні буде два дні перемоги, а у когось - жодного: нове звернення Зеленського

Президент Володимир Зеленський звернувся до українців з нагоди Дня перемоги над нацизмом. Він заявив, що через 77 років після закінчення Другої світової війни Росія повторює жахливі злочини нацистської філософії на території України.

"Ми б'ємося за свободу для своїх дітей, а отже, переможемо. Ми ніколи не забудемо те, що зробили наші предки у Другій світовій війні, у якій загинуло понад 8 мільйонів українців. І зовсім скоро в Україні буде два дні перемоги. А в когось не залишиться жодного", - заявив Зеленський. Тим часом Путін згадав про "спецоперацію" в Україні на параді в Москві. Подробиці та відео – в матеріалі РБК-Україна.

Макрон запропонував Україні альтернативний варіант інтеграції у європейську спільноту

Вступ України до складу Європейського союзу може тривати декілька десятиліть. Президент Франції Еммануель Макрон запропонував створити "європейську політичну спільноту", яка могла б прийняти до своїх лав нашу країну.

"Ми знаємо, що процес вступу до ЄС може тривати багато років і навіть десятиліття. Будемо чесними, Євросоюз не може бути в короткостроковій перспективі єдиним засобом структурування європейського континенту", - заявив президент Франції.

"Може стати некерованою". Китай попередив Німеччину про загострення війни в Україні

Лідер Китаю Сі Цзіньпін попередив канцлера Німеччини Олафа Шольца про можливе загострення війни в Україні. Він вважає, що конфлікт може стати "некерованим".

Також Сі Цзіньпін запросив Німеччину брати участь в "Ініціативі глобальної безпеки", яку активно підтримує Росія. Дана концепція заснована на принципі "неподільної безпеки", згідно з яким жодна держава не може зміцнювати свою безпеку за рахунок інших.

В Україну повернуться заморозки: синоптики заявили про "жовтий" рівень небезпеки

Погода в Україні принесе нічні заморозки в найближчі кілька діб, але згодом в країну прийде сильне потепління.

Читайте нижче в матеріалі Styler прогноз погоди на найближчі дні.