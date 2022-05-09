Незабаром в Україні буде два дні перемоги, а у когось - жодного: нове звернення Зеленського

Президент Володимир Зеленський звернувся до українців з нагоди Дня перемоги над нацизмом. Він заявив, що через 77 років після закінчення Другої світової війни Росія повторює жахливі злочини нацистської філософії на території України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс президента .

"Ми б'ємося за свободу для своїх дітей, а отже, переможемо. Ми ніколи не забудемо те, що зробили наші предки у Другій світовій війні, у якій загинуло понад 8 мільйонів українців. І зовсім скоро в Україні буде два дні перемоги. А в когось не залишиться жодного", - заявив Зеленський.

Глава держави нагадав, що у Другій світовій війні загинули понад 50 млн осіб, з них 8 млн - українці. Проте Росія намагається привласнити перемогу собі, забуваючи про великий вклад України.

"Ми не кажемо "можем повторить". Хотіти повторити 2194 дні війни може тільки божевільний. Той, хто вже повторює сьогодні жахливі злочини гітлерівського режиму, наслідує нацистську філософію, копіює все, що робили вони", - сказав президент.