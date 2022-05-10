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В Одесі від ракетного удару загорівся торговий центр. На місці працюють рятувальники

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Одеса, Вівторок 10 травня 2022 01:03
В Одесі від ракетного удару загорівся торговий центр. На місці працюють рятувальники Крилата ракета (Фото: gettyimages.com)
Автор: Константин Широкун

На місці пожежі в торговому центрі в Одесі працюють рятувальники та карета швидкої допомоги. Інформація про кількість постраждалих уточнюється.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне. Новини".

Увечері 9 травня Одеса зазнала масованої ракетної атаки. В місті оголошена повітряна тривога. Працює ППО. Жителів закликають не залишати укриттів.

Нагадавши, останні три дні Одесі піддається масованим ракетним атакам. Окупанти запускають ракети з акваторії Чорного моря і території окупованого Криму. Вчора, 8 травня, в місті прозвучала серія вибухів.

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