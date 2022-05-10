Окупанти завдали по Одесі сім ракетних ударів: один загиблий і п'ятеро поранені

Російські військові випустили по Одесі сім ракет. Унаслідок атаки загинула людина, ще п'ятеро отримали поранення.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування "Південь" .

Постраждалі доставлені в лікарню, їм надана допомога

"Однак резерви ракет у ворога, очевидно, на залишку, оскільки в хід явно пущені раритетні, радянського зразка, яких за віком вже наведення підводить. Вишукуючи стратегічні об'єкти застарілими ракетами, вдалося потрапити в "надзвичайно небезпечний" торговий центр і склад готової продукції широкого споживання", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, останні три дні Одеса піддається масованим ракетним атакам. Окупанти запускають ракети як з Чорного моря, так і території окупованого Криму.

Президент Європейської ради Шарль Мішель 9 травня повідомив, що приїхав до Одеси, щоб відзначити День Європи. В цей же день Одеська область піддалася ракетній атаці.

8 травня в місті прозвучала серія вибухів. Зазначимо, 7 травня в Одесі 4 ракети потрапили в ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО, де виготовляли меблі.

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