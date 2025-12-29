"Легкие деньги" и пустой кошелек: украинцев предупредили об афере со спортивными ставками
Желание быстро заработать все чаще оборачивается финансовыми потерями. Мошенники через соцсети предлагают украинцам "гарантированный" выигрыш на спортивных ставках. На самом же деле люди остаются без денег.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение Государственной службы занятости.
Как работает схема
Афера обычно разворачивается по одному и тому же сценарию:
- в соцсетях или мессенджерах человеку поступает предложение "подзаработать" на ставках;
- обещают 100% выигрыш или даже ставку на "договорной матч";
- пользователь делает ставку, после чего в личном кабинете видит "мгновенный выигрыш";
- при попытке вывести средства трансакцию сначала одобряют, а затем отменяют;
- пострадавшему объясняют: для получения денег нужно оплатить комиссию, налог или страховку;
- после первой оплаты появляется новое требование - и так до тех пор, пока человек не остановится или не потеряет все деньги.
На что стоит обратить внимание
Эксперты советуют помнить: ставки в Украине могут делать только совершеннолетние лица, а легальных букмекерских контор немного. Обязательное условие - украинская лицензия. Даже настоящая лицензия другой страны не защитит в случае мошенничества.
Также стоит проверять компанию через Единый государственный реестр юридических лиц.
Признаки мошенничества
Об опасности свидетельствуют следующие сигналы:
- не требуют документы для подтверждения совершеннолетия;
- обещают гарантированный выигрыш;
- предлагают ставки на "договорные матчи" (в Украине это уголовное преступление);
- после каждого "выигрыша" требуют новые комиссии для вывода средств.
Главное правило
Легких денег не существует. Если вам обещают гарантированный заработок - это почти всегда мошенническая ловушка. Для дополнительного дохода специалисты советуют выбирать только официальное трудоустройство и проверенные вакансии.
