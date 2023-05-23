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Легион "Свобода России" уничтожил мотострелковую роту РФ в Белгородской области

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Вторник 23 мая 2023 19:46
Легион "Свобода России" уничтожил мотострелковую роту РФ в Белгородской области Иллюстративное фото: легион "Свобода России" уничтожил мотострелковую роту РФ в Белгородской области (t.me/legionoffreedom)
Автор: Иван Носальский

Бойцы легиона "Свобода России" продолжают операцию в Белгородской области. Сегодня, 23 мая, они уничтожили мотострелковую роту (около 150 солдат) армии РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал подразделения.

В легионе напомнили, что целью операции в Белгородской области было создание демилитаризованной зоны на границе России с Украиной, уничтожение силовиков путинского режима и демонстрация возможности сопротивления диктатуре в РФ. Там утверждают, что цели были успешно достигнуты.

"В ходе вчерашних боев силы ФСБ были разгромлены и в панике отступили. После этого на место выдвинулись подразделения российской армии, которые попытались провести контратаку. Сегодня, 23 числа, в ходе боев легионом была уничтожена мотострелковая рота российской армии", - рассказал один из бойцов подразделения.

Также в легионе добавили, что уничтожено было и несколько единиц техники врага.

Операция в Белгородской области

Стоит заметить, что вчера, 22 мая, бойцы "Русского добровольческого корпуса" и легиона "Свобода России", которые воюют на стороне Украины, объявили о начале операции в Белгородской области. В частности, им удалось захватить несколько единиц вражеской военной техники.

При этом уже сегодня источник РБК-Украина в украинской разведке рассказал, что Россия перебрасывает часть войск с фронта для обороны Белгородской области.

Более детально о событиях в российском регионе можете узнать в материале РБК-Украина.

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