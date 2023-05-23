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Легіон "Свобода Росії" знищив мотострілецьку роту РФ у Бєлгородській області

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Вівторок 23 травня 2023 19:46
Легіон "Свобода Росії" знищив мотострілецьку роту РФ у Бєлгородській області Ілюстративне фото: легіон "Свобода Росії" знищив мотострілецьку роту РФ у Бєлгородській області (t.me/legionoffreedom)
Автор: Іван Носальський

Бійці легіону "Свобода Росії" продовжують операцію у Бєлгородській області. Сьогодні, 23 травня, вони знищили мотострілецьку роту (близько 150 солдатів) армії РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал підрозділу.

У легіоні нагадали, що метою операції у Бєлгородській області було створення демілітаризованої зони на кордоні Росії з Україною, знищення силовиків путінського режиму та демонстрація можливості опору диктатурі у РФ. Там стверджують, що цілі були успішно досягнуті.

"Під час учорашніх боїв сили ФСБ були розгромлені і в паніці відступили. Після цього на місце висунулися підрозділи російської армії, які спробували провести контратаку. Сьогодні, 23 числа, під час боїв легіоном було знищено мотострілецьку роту російської армії", - розповів один з бійців підрозділу.

Також у легіоні додали, що знищено було й кілька одиниць техніки ворога.

Операція у Бєлгородській області

Варто зауважити, що вчора, 22 травня, бійці "Русского добровольческого корпуса" та легіону "Свобода Росії", які воюють на боці України, оголосили про початок операції у Бєлгородській області. Зокрема їм вдалося захопити кілька одиниць ворожої військової техніки.

При цьому вже сьогодні джерело РБК-Україна в українській розвідці розповіло, що Росія перекидає частину військ з фронту для оборони Бєлгородської області.

Більш детально про події у російському регіоні можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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