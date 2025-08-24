Легенда боксу 90-х Ібеабучі повернувся на ринг і кинув виклик Усику

Легендарний боксер 1990-х Айк Ібеабучі повернувся на професійний ринг після 26-річної перерви та переміг 40-річного земляка Ідріса Афінні у Лагосі. Після тріумфу 52-річний нігерієць кинув виклик абсолютному чемпіону світу Олександру Усику.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на акаунт Fight Gist media у соцмережі Х (Twitter).

26 років без боксу: як минув бій

Повернення Ібеабучі було тріумфальним. У Лагосі він зійшовся в поєдинку з 40-річним Ідрісом Афінні. Бій тривав лише три раунди, після цього Афінні вирішив здатися, не бажаючи продовжувати протистояння з досвідченим суперником.

52-year-old Ike “The President” Ibeabuchi Vs Idris Afinni letting their hand go at the end of the third round of their 12 heavyweight schedule bouts.



Ike Improve record to 21-0-16KOs after Afinni refused to show up for the fourth round.



Live at Teslim Balogun Stadium, Lagos pic.twitter.com/zpRx8rduJg — Fight Gist media (@Fightgistmedia) August 23, 2025

Перемога стала першою для Айка Ібеабучі після надзвичайно довгої перерви. Востаннє він виходив у ринг у березні 1999 року, коли нокаутував у п'ятому раунді Кріса Берда.

За свою кар'єру Ібеабучі також перемагав таких відомих боксерів, як Девід Туа, і мав бездоганний рекорд 21-0, 16 з яких - нокаутом.

Цікаво, що початково суперником Ібеабучі мав стати британець Денні Вільямс, який, як і Айк, народився в 1973 році. Вільямс відомий тим, що в 2004-му нокаутував легендарного Майка Тайсона, а в наступному бою програв Віталію Кличку.

Зухвалий виклик Усика

Відразу після перемоги над Афінні Айк Ібеабучі зробив гучну заяву, кинувши виклик абсолютному чемпіону світу в надважкій вазі - українцю Олександру Усику.

За словами нігерійського боксера, він прагне побити рекорд Джорджа Формана і стати найстаршим володарем чемпіонського титулу у хевівейті.

Варто зазначити, що тривалий час кар'єра Ібеабучі була на паузі через серйозні проблеми з законом.

У 1999 році, на піку слави, він був засуджений за сексуальне насильство, провівши у в'язниці 16 років.

У 2016 році, після звільнення, він знову опинився за ґратами через порушення умов умовно-дострокового звільнення. Остаточно Ібеабучі вийшов на волю у вересні 2020 року.