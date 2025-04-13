Уничтожает дроны за 5 км. Украина впервые показала новейшее лазерное оружие "Тризуб"

В Украине впервые представлено лазерное оружие "Тризуб". Установка способна уничтожать дроны и авиационную технику на расстоянии до 5000 метров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видео испытаний, которое обнародовал командующий Сил беспилотных систем Вадим Сухаревский.

Видео было обнародовано во время конференции "Европейская оборонная индустрия: перспективы сотрудничества с украинским ОПК".

Заявлено, что украинский лазер может уничтожать:

ударные дроны, авиабомбы, крылатые и баллистические ракеты на расстоянии до 3000 м

вертолеты, самолеты и разведывательные дроны - на расстоянии до 5000 м.

Кроме того, как оказалось, лазер можно использовать для ослепления дронов, крылатых ракет, вертолетов и самолетов на дистанции до 10 000 м.

Во время испытаний также была показана работа по наземной мишени и использование лазера для ослепления камеры оптоволоконного FPV-дрона.

Судя по опубликованному видео, хотя лазерный комплекс оснащен оптико-электронной станцией, однако наведение на цель осуществляется вручную с помощью джойстика, а не в автоматическом режиме. Тем не менее, похоже что, комплекс все еще находится на стадии функционального прототипа, поэтому, вероятно, эта функция будет добавлена позже.