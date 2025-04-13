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Уничтожает дроны за 5 км. Украина впервые показала новейшее лазерное оружие "Тризуб"

Украина, Воскресенье 13 апреля 2025 15:20
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Уничтожает дроны за 5 км. Украина впервые показала новейшее лазерное оружие "Тризуб" Фото: лазерный комплекс "Тризуб" впервые показали публично (скрин видео)
Автор: Карина Левицкая

В Украине впервые представлено лазерное оружие "Тризуб". Установка способна уничтожать дроны и авиационную технику на расстоянии до 5000 метров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видео испытаний, которое обнародовал командующий Сил беспилотных систем Вадим Сухаревский.

Видео было обнародовано во время конференции "Европейская оборонная индустрия: перспективы сотрудничества с украинским ОПК".

Заявлено, что украинский лазер может уничтожать:

  • ударные дроны, авиабомбы, крылатые и баллистические ракеты на расстоянии до 3000 м
  • вертолеты, самолеты и разведывательные дроны - на расстоянии до 5000 м.

Кроме того, как оказалось, лазер можно использовать для ослепления дронов, крылатых ракет, вертолетов и самолетов на дистанции до 10 000 м.

Во время испытаний также была показана работа по наземной мишени и использование лазера для ослепления камеры оптоволоконного FPV-дрона.

Судя по опубликованному видео, хотя лазерный комплекс оснащен оптико-электронной станцией, однако наведение на цель осуществляется вручную с помощью джойстика, а не в автоматическом режиме. Тем не менее, похоже что, комплекс все еще находится на стадии функционального прототипа, поэтому, вероятно, эта функция будет добавлена позже.

Напомним, что в декабре прошлого года Сухаревский рассказал, что Украина располагает лазерным оружием, которое называется "Тризуб". Тогда он подчеркнул, что оно позволяет сбивать самолеты на расстоянии более 2 километров.

Позже в ВСУ рассказали об испытаниях нового лазерного оружия. Примечательным стало то, что данная установка может расплавлять металл.

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