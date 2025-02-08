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"Тризуб" прожигает металл. В ВСУ рассказали об испытаниях нового лазерного оружия

Украина, Суббота 08 февраля 2025 20:36
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"Тризуб" прожигает металл. В ВСУ рассказали об испытаниях нового лазерного оружия Фото: в Украине вскоре появится возможность сбивать российские ударные дроны типа "Шахед" (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

В Украине разработано лазерное оружие, которое смогут использовать для борьбы с российскими дронами типа "Шахед".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление командующего Сил беспилотных систем Вадима Сухаревского в интервью на YouTube-канале Pressing.

Командующий Сил беспилотных систем рассказал, что в Украине вскоре появится возможность сбивать российские ударные дроны типа "Шахед" с помощью лазерных технологий.

Речь идет об оружии под названием "Тризуб", которое украинские разработчики создали всего за несколько месяцев. По словам Сухаревского, эта разработка уже успешно проходит испытания и может прожигать металл и сбивать самолеты.

"Я сопровождаю этот проект для того, чтобы эффективно с помощью технологических решений могли сбивать "Шахеды", разведывательные дроны противника, обеспечить оборону стратегических объектов, мест нашего населения. Мы даем вектор производителям, военным фантазировать на эти все темы", - сказал он.

Военный добавил, что скоро наряду с мобильными огневыми группами, "которые, как все привыкли, с пулеметами и тепловизорами, которые сбивают "Шахэды", будет такая же машина, только уже с лазером".

Сухаревский подчеркнул, что благодаря таким разработкам Украина может стать не только аграрной, но и технологической страной.

"У нас есть огромный шанс выйти из кармы селюка на уровень умного гомосапиенса на мировой арене", - подытожил он.

Напомним, что недавно Сухаревский уже говорил, что Украина располагает лазерным оружием, которое называется "Тризуб". Тогда он отметил, что оно позволяет сбивать самолеты на расстоянии более 2 километров.

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