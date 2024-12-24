"Укрзализныця" будет продавать билеты для военнослужащих по-новому: что изменилось

Военные смогут покупать железнодорожные билеты из спецрезерва через смартфон. Это стало возможным после внедрения сервиса поддержки военных "Плюси" от "Армія+".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзализныцю".

В компании отмечают, что отныне через мобильное приложение "Армія+" военные могут покупать до 4 билетов за один раз на поезда, курсирующие в/из городов вблизи зон боевых действий. Билеты из спецрезерва доступны для приобретения в период от 5 дней до 6 часов до отправления поезда с начальной станции, когда обычные места уже раскуплены. После оформления билета необходимо отправить его на свою электронную почту или сделать скриншот, ведь из соображений безопасности он не сохраняется в приложении. Также для удобства в "Армія+" отображаются все доступные места на выбранные рейсы. Сервис бронирования билетов по ссылке services.uz.gov.ua/military продолжит работать параллельно.