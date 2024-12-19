Куда можно поехать из Украины в Европу на поезде: перечень направлений и цены
В середине декабря "Укрзализныця" запустила три новых поезда в Европу, сейчас у компании уже 20 международных маршрутов. На них можно добраться до 5 стран - Польши, Венгрии, Австрии, Словакии и Молдовы.
РБК-Украина со ссылкой на "Укрзализныцю" рассказывает, в какие европейские города можно добраться поездом и сколько стоят билеты на эти направления.
Какие есть международные направления и сколько стоят билеты на них
"Укрзализныця" имеет 11 рейсов в Польшу из 7 украинских городов. Стоимость билетов колеблется от 15,80 до 76,20 евро, в зависимости от пункта отправления и прибытия. Поездом из Украины можно добраться до Варшавы, Хелма и Перемышля.
Стоимость билетов в Польшу:
- Киев - Варшава - 76,20 евро
- Киев - Хелм - 44,80 евро
- Киев - Перемышль - 44,80 евро (I класс) и 31,20 евро (II класс)
- Киев - Перемышль (поезд) - 47,90 евро
- Харьков - Хелм - 56,90 евро
- Днепр - Хелм - 59,59 евро
- Харьков - Перемышль - 58,40 евро
- Запорожье - Перемышль - 60,10 евро
- Одесса - Перемышль - 49,10 евро
- Рава-Русская - Варшава - 29,60 евро (І класс), 26,40 евро (ІІ класс)
- Львов - Перемышль - 15,80 евро (І класс), 10,80 (ІІ класс)
15 декабря "Укрзализныця" запустила еще один поезд в Венгрию - Киев-Будапешт. Он имеет спальные вагоны классов купе (4 места) и люкс (2 места). Расписание предусматривает удобные пересадки на рейсы в Вену, Зальцбург, Мюнхен, Цюрих и другие европейские города. Кроме этого, в Будапешт можно отправиться из Львова, Мукачево и Чопа. Стоимость билетов колеблется от 25 до 67,30 евро.
Стоимость билетов в Венгрию:
- Киев - Будапешт - 67,30 евро
- Львов - Будапешт - 49,90 евро
- Мукачево - Будапешт - 25,00 евро
- Чоп - Будапешт - 35,50 евро (І класс), 23,60 (ІІ класс)
Сейчас в Австрию можно доехать "Укрзализныцей" из Киева, Львова и Чопа. Стоимость колеблется от 70,30 до 89,60 евро. С 2025 года путешествие из Киева в Вену через Чоп будет короче на три часа. Также появится дополнительный вагон, поэтому будет на 70% больше мест.
Стоимость билетов в Австрию:
- Киев - Вена - 89,60 евро
- Львов - Вена - 71,20 евро
- Чоп - Вена - 70,30 евро (I класс), 43,90 (II класс)
"Укрзализныця" с 15 декабря запустила пересадочный маршрут в Словакию из Киева в Братиславу. С поезда №27/28 Киев - Чоп придется пересесть на №617/961 Чоп - Братислава от словацкой железной дороги ZSSK. Этим поездом можно добраться до Кошице, Жилина, Трнавы и Попрада.
Стоимость билетов в Словакию:
- Мукачево - Кошице - 11,00 евро
- Киев - Братислава - от 44,5 евро
С 15 декабря в столицу Молдовы можно добраться поездом из Львова. Между городами будут курсировать вагоны купе. Также в Кишинев отправляются поезда из Киева.
Стоимость билетов в Молдову:
- Киев - Кишинев - 2 0192,91 грн (плацкарт), купе - 3 051,24 грн (купе), 5 658,68 грн (СВ)
- Львов - Кишинев - 3 965 гривен (купе)
Добавим, что цена на направление Киев і Львов - Кишинев указана цена в гривнах, на остальные - в евро. Стоимость билета указана без учета комиссионного сбора, который составляет 55 грн.
Когда и как покупать билеты на международные направления
Купить билеты на международные направления можно только онлайн: в чат-боте, на сайте Укрзализныци или приложении.
Продажа билетов стартует:
- польское направление (Перемышль, Холм, Варшава) в 09:00, за 20 суток до даты отправления
- словацкое, венгерское, австрийское направления в 08:00, за 20 суток
- молдавское направление - в 08:00, за 30 суток
При покупке билета нужно указать персональные данные пассажира, оплата происходит в национальной валюте в пересчете к курсу евро на момент оформления. На это предоставляется 15 минут.
Как купить билет на международное направление (скриншот)
Читайте также о том, что "Укрзализныця" запустила продажу билетов на Киевскую детскую железную дорогу через чат-боты в Viber и Telegram. Купить билеты можно за 20 дней до поездки, также можно оформить билеты для группы до 20 человек.
Ранее мы писали о том, что в поездах "Укрзализныци" предоставляется ряд бесплатных услуг, а также есть платные услуги. Пассажиры могут купить напитки, печатную продукцию, возможность использования постели и СВЧ-печи или холодильника. В скоростных поездах Интерсити бесплатно доступны кипяченая вода, клининговые услуги, средства гигиены и аптечка.
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