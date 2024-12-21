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УЗ обновила железнодорожные билеты: что изменилось

Суббота 21 декабря 2024 18:39
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УЗ обновила железнодорожные билеты: что изменилось Фото: финальный внешний вид билетов будет усовершенствован (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Эдуард Ткач

"Укрзализныця" обновила свои билеты на поезда. Отныне в проездных документах нет дубляжа на русском языке.

Об этом заявил заместитель министра развития общин и территорий Украины Тимур Ткаченко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.

Он рассказал, что теперь информация на билетах будет дублироваться только на украинском и английском языках.

Также были утверждены бланки документов для печати в терминалах самообслуживания, что позволяет вводить новые сервисы для пассажиров на железнодорожном транспорте.

"Это важный шаг в рамках евроинтеграции, ведь украинская железная дорога играет сейчас ключевую роль в пассажирских перевозках", - подчеркнул Ткаченко.

Кроме того, он отметил, что отказ от дубляжа на русском языке не только символично, но это и практический шаг для утверждения украинского языка как единого государственного. В свою очередь использование английского способствует интеграции в международное пространство, улучшает удобство для иностранных пассажиров и демонстрирует европейские стандарты обслуживания.

Также Ткаченко опубликовал фото билета, отметив, что это не финальный внешний вид. Документ будет усовершенствован, а в качестве примера был сделан билет "с предвидением".

УЗ обновила железнодорожные билеты: что изменилось

Напомним, вчера "Укрзализныця" анонсировала запуск праздничных ретро-поездов. "Магические экспрессы" будут курсировать во Львове и Киеве.

Также мы сообщали, куда можно поехать из Украины в Европу и какова стоимость билетов. Подробнее об этом - читайте в материале РБК-Украина.

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Укрзализныця Поезда Билеты
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