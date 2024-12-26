ua en ru
Чт, 26 декабря News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Ближний восток Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Еще плюс 4000 мест. УЗ увеличивает количество вагонов на популярных маршрутах на праздники

Четверг 26 декабря 2024 15:06
UA EN RU
Еще плюс 4000 мест. УЗ увеличивает количество вагонов на популярных маршрутах на праздники УЗ пополняет составы некоторых поездов дополнительными вагонами (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

В предновогодний период "Укрзализныця" пополняет составы популярных среди украинцев поездов дополнительными вагонами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу АО "Укрзализныця" в Facebook.

Сколько вагонов и на каких маршрутах добавляет УЗ

В "Укрзализныце" рассказали, что для того, чтобы обеспечить спрос пассажиров на поездки в праздники, добавляют 52 вагона к поездам по всей стране.

Отмечается, что сразу 5 вагонов добавляют в состав поезда №79/80 сообщением "Львов - Киев - Днепр".

Кроме того, вагоны добавлены в состав поездов:

  • №81/82 "Киев - Ужгород"
  • №95/96 "Киев - Рахов"
  • №39/40 "Запорожье - Солотвино"
  • №127/128 "Запорожье - Львов"
  • №121/122 "Николаев - Киев" и ряда других

В УЗ отметили, что в целом это обеспечит около 4000 дополнительных мест в обоих направлениях (для пассажиров по всей стране).

"Кроме того, в этот период железная дорога обеспечивает пиковые перевозки и для организованных детских групп", - добавили в акционерном обществе.

Уточняется, что до Нового года (включая 31 декабря) поездами воспользуется почти 7 тысяч пассажиров этой категории.

Еще плюс 4000 мест. УЗ увеличивает количество вагонов на популярных маршрутах на праздникиЕще плюс 4000 мест. УЗ увеличивает количество вагонов на популярных маршрутах на праздники

Публикация УЗ (скриншот: facebook.com/Ukrzaliznytsia)

Как купить билеты УЗ

В целом купить билеты на поезда УЗ можно "физически" - в кассах на железнодорожных вокзалах, а также удаленно - онлайн.

В августе 2022 года для большего удобства пассажиров было запущено специальное приложение Ukrainska Zaliznytsia, доступное для всех пользователей на AppStore и Google Play Market.

В мае 2024 года стало известно, что АО "Укрзализныця" запустила обновленный сайт для покупки железнодорожных билетов на любой поезд. В веб-версии сервиса доступен расширенный и удобный функционал, включая верификацию аккаунтов через "Дія.Підпис".

Сначала новый сайт "Укрзализныци" был запущен в бета-режиме, поэтому переход со старого сайта осуществлялся постепенно - для комфорта всех пользователей. 2 октября в УЗ сообщили, что старый сайт "был закрыт навсегда". И теперь билеты на рейсы "Укрзализныци" можно приобрести на новом ресурсе.

Кроме того, УЗ запустила продажу билетов на детскую железную дорогу в Киеве онлайн - через чат-боты в Viber и Telegram.

Недавно стало известно о запуске в приложении "Армия+" новой программы "Плюсы". Она, в частности, предлагает специальный резерв билетов "Укрзализныци" для военных.

Читайте также, о каких бесплатных услугах в поездах УЗ мало кто знает.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Укрзализныця Новый год Поезда Путешествия Вагоны
NEWS
"Должны быть начеку". Возможен ли обстрел на Новый год и реальны ли угрозы от "Орешника"
"Должны быть начеку". Возможен ли обстрел на Новый год и реальны ли угрозы от "Орешника"
DAILY
Алексей Позняк, Институт демографии: Никакого принудительного возвращения беженцев быть не может
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина Алексей Позняк, Институт демографии: Никакого принудительного возвращения беженцев быть не может