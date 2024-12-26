Еще плюс 4000 мест. УЗ увеличивает количество вагонов на популярных маршрутах на праздники

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу АО "Укрзализныця" в Facebook.

Сколько вагонов и на каких маршрутах добавляет УЗ

В "Укрзализныце" рассказали, что для того, чтобы обеспечить спрос пассажиров на поездки в праздники, добавляют 52 вагона к поездам по всей стране.

Отмечается, что сразу 5 вагонов добавляют в состав поезда №79/80 сообщением "Львов - Киев - Днепр".

Кроме того, вагоны добавлены в состав поездов:

№81/82 "Киев - Ужгород"

№95/96 "Киев - Рахов"

№39/40 "Запорожье - Солотвино"

№127/128 "Запорожье - Львов"

№121/122 "Николаев - Киев" и ряда других

В УЗ отметили, что в целом это обеспечит около 4000 дополнительных мест в обоих направлениях (для пассажиров по всей стране).

"Кроме того, в этот период железная дорога обеспечивает пиковые перевозки и для организованных детских групп", - добавили в акционерном обществе.

Уточняется, что до Нового года (включая 31 декабря) поездами воспользуется почти 7 тысяч пассажиров этой категории.

Публикация УЗ (скриншот: facebook.com/Ukrzaliznytsia)