Лавров снова угрожает, что Россия не продлит "зерновую сделку" и назвал "причины"

По его словам, подписанный 22 июля 2022 года Стамбульский "пакет" до сих пор реализуется только в части вывоза украинского продовольствия. Лавров пожаловался, что часть "пакета" по российскому аммиаку не действует.

Также глава МИД РФ заявил, что отсутствует прогресс в реализации Меморандума Россия-ООН, призванного обеспечить изъятие российских сельхозпродукции и удобрений из-под западных санкций.

"Вынужден снова констатировать: если Стамбульский "пакет" не заработает, как его инициировал Генсек ООН Антониу Гутерреш, до 17 июля, то ни о каком дальнейшем продолжении речи идти не может", - сказал Лавров.

Что такое "зерновая сделка"

С июля 2022 года действует так называемый "зерновой коридор", который открыл для судоходства часть портов Украины. За это время из Украины было вывезено более 30 млн тонн продовольствия.

Угрозы России

17 мая Украина, Россия, Турция и Организация Объединенных Наций достигли соглашения о продлении "зернового соглашения" для экспорта украинской продукции.

Министерство обороны Великобритании заявляло, что условием Кремля для продления "зернового соглашения" в июле станет возобновление экспорта российского аммиака по трубопроводу Тольятти-Одесса. Однако 5 июня произошла разгерметизация трубопровода с аммиаком в Купянском районе Харьковской области в результате российских обстрелов.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш недавно сказал, что Россия уже 17 июля может прекратить свое участие в "зерновом соглашении", позволяющем экспортировать украинские сельхозтовары по Черному морю.