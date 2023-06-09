Британская разведка назвала требование Кремля для продления зерновой сделки

Условием Кремля для продления зерновой сделки в июле станет возобновление экспорта российского аммиака по трубопроводу Тольятти-Одесса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter .

Как отмечается в сводке, Черноморская зерновая инициатива была продлена на 60 дней 17 мая 2023 года. Однако Россия продолжает препятствовать экспорту зерна, намеренно замедляя проверки и активно блокируя некоторые суда.

По данным британской разведки, в настоящее время осматривается только одно или два корабля в день по сравнению с шестью-восемью осенью 2022 года.

"Россия, вероятно, пытается добиться уступок в повторном открытии трубопровода Тольятти-Одесса, по которому аммиак экспортируется из России через Украину через Одессу. Ситуацию осложняет то, что в последние дни трубопровод был поврежден и в настоящее время не работает", - отмечают в Минобороны Британии.

В британской разведке не исключают, что Россия будет продолжать риторику и препятствовать ей за несколько недель до следующего крайнего срока продления сделки 16 июля 2023 года.

Зерновая сделка и российский аммиак

Напомним, с июля 2022 года действует так называемый "зерновой коридор", открывший для судоходства три порта Большой Одессы. За это время из Украины было вывезено более 30 млн тонн продовольствия.

"Зерновая сделка" между Украиной, Турцией, ООН и Россией 18 мая была продлена еще на два месяца.

В конце мая агентство Reuters сообщило, что ООН предложила сторонам "зерновой сделки " - Киеву, Москве и Анкаре - начать подготовительную работу по транзиту российского аммиака через Украину.

Однако 5 июня произошла разгерметизация трубопровода с аммиаком в Купянском районе Харьковской области в результате российских обстрелов.