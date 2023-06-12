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Генсек ООН обеспокоен, что Россия выйдет из "зерновой сделки"

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Понедельник 12 июня 2023 19:12
Генсек ООН обеспокоен, что Россия выйдет из "зерновой сделки" Фото: Антониу Гутерриш, генсек ООН (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Россия уже 17 июля может прекратить свое участие в "зерновой сделке", которая позволяет экспортировать украинские сельхозтовары по Черному морю.

Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

"Я обеспокоен, и мы прилагаем все усилия, чтобы убедиться, что можно будет сохранить Черноморскую инициативу и в то же время продолжать работу по содействию российскому экспорту", - отметил Гутерриш.

Угрозы России

Напомним, Россия с начала весны этого года активизировала угрозы по отношению к "зерновой сделке". Чиновники страны-агрессора заявляют, что договоренности насчет российского экспорта якобы не выполняются.

В частности, власти РФ настаивают на возобновлении транзита аммиака через Украину. Если этого требования не выполнят, то "зерновая сделка" прекратит свое существование", заявляли ранее в МИД РФ.

При этом последний раз "зерновую сделку" продлевали 18 мая на два месяца. После продления Россия продолжает блокировать один из трех украинских портов, который входит в сделку.

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