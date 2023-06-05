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Оккупанты повредили трубопровод с аммиаком в Харьковской области

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Понедельник 05 июня 2023 21:48
Оккупанты повредили трубопровод с аммиаком в Харьковской области Фото: Олег Синегубов, глава Харьковской ОВА (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Российские солдаты сегодня, 5 июня, повредили трубопровод с аммиаком в Купянском районе Харьковской области. Произошла разгерметизация.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Харьковской ОВА Олега Синегубова в Telegram.

"В Купянском районе российские оккупанты повредили трубопровод с аммиаком. В результате вражеских ударов произошла разгерметизация трубопровода", - написал чиновник.

По его словам, в области уже организовали штаб для ликвидации последствий инцидента. На месте работают все профильные службы.

При этом все детали Синегубов пообещал сообщить позже.

Отметим, что аммиак - это бесцветный газ, который раздражает глаза и дыхательные пути. Он вызывает слезоточение, кашель, боль в горле и трудности с дыханием.

Обновлено 22:30

По словам главы Купянской городской военной администрации Андрея Беседина, угрозы для жителей района нет.

"В настоящее время устанавливают степень повреждения, но направление ветра в настоящее время - в сторону оккупированной территории. В настоящее время по всем измерениям, которые сделала не только Купянская, но и Петропавловская община, фон аммиака находится в норме", - рассказал он.

Эту информацию подтвердил и Синегубов. Он отметил, что в Кучеровке, Петропавловке и Синьковке, которые находятся ближе к границе с Россией, продолжаются замеры.

При этом, по данным синоптиков, угрозы для Харькова нет, поскольку ветер сейчас дует в сторону Донецкой области.

Обстрелы Харьковской области

В последнее время в Харьковской области фиксируют усиление российских обстрелов. В частности, сегодня оккупанты ударили по Балаклее, в результате чего погиб по меньшей мере один человек. Еще восемь получили ранения.

При этом Синегубов рассказал, что местные власти сейчас принимают решение о принудительной эвакуации детей и взрослых из пограничных населенных пунктов, где ухудшается ситуация с обстрелами.

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