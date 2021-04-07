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Білий дім може призначити спецпредставника по "Північному потоку-2"

Новость на русском → Вашингтон, Середа 07 квітня 2021 20:55
Білий дім може призначити спецпредставника по "Північному потоку-2" Фото: США можуть призначить спепредставителя по "Північному потоку-2" (flickr.com/stillwellmike)
Автор: РБК-Україна

Адміністрація президента Сполучених Штатів Джо Байдена обговорює можливість призначення спецпредставника США щодо переговорів про проект "Північний потік-2" з метою його закриття. Посаду спецпредставника запропонували раднику Байдена екс-спецпосланцю Держдепу з міжнародних енергетичних питань Амосу Хокстейну.

Про це повідомляє Politico.

Посаду спецпредставника по "Північному потоку-2" Хокстейну запропонував помічник президента США з національної безпеки Джейк Салліван.

Хокстейн торік покинув пост директора наглядової ради НАК "Нафтогаз України".

"Можливе призначення посланника вказує на нову стратегічну спрямованість адміністрації", - йдеться в повідомленні.

За даними видання, ранее Білий дім доручив експертам у європейських справах у Раді національної безпеки і Державному департаменті займатися дипломатією трубопроводів.

Офіційні особи повідомили виданню, що існує консенсус стосовно того, що непроста геополітика, навколишнє "Північний потік - 2", яка тепер вимагає більш пильної уваги, тим більше, що трубопровід, будівництво газопроводу наближається до завершення.

Нагадаємо, в даний час готовність "Північного потоку - 2" становить 95%. Залишилося укласти близько 121 км (5%) від загальної довжини газопроводу.

Крім того, в Німеччині трубопровід Eugal, який у майбутньому повинен буде приймати газ із "Північного потоку - 2", досяг повної потужності прокачування.

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