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Коболєв: якщо США розширять санкції, "Північний потік-2" завершено не буде

Новость на русском → Середа 07 квітня 2021 21:16
Коболєв: якщо США розширять санкції, "Північний потік-2" завершено не буде Фото: Андрій Коболєв (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Инна Собора

Будівництво "Північного потоку-2" може зупинитися. Для цього необхідно, щоб США розширили санкції.

Про це заявив глава "Нафтогазу" Андрій Коболєв в інтерв'ю російському виданню "Настоящее время".

За його словами, завершення будівництва російського газопроводу буде залежати від того, наскільки нова адміністрація США буде послідовна і жорстка у застосуванні санкцій.

Він зазначив, що обмежувальні заходи вже були схвалені Палатою представників та Сенатом США.

"Якщо ці санкції будуть розширені, я думаю, що проект завершений не буде", - сказав Коболєв.

Нагадаємо, в даний час готовність "Північного потоку - 2" становить 95%. Залишилося укласти близько 121 км (5%) від загальної довжини газопроводу.

Сьогодні стало відомо, що Адміністрація президента США Джо Байдена обговорює можливість призначення спецпредставника США щодо переговорів про проект "Північний потік-2" з метою його закриття.

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