Путін назвав головну тему можливих переговорів з Зеленським

Фото: Володимир Путін (kremlin.ru)

Путін із Зеленським хотів би обговорити врегулювання на Донбасі

Головною темою можливих переговорів майбутнього президента України Володимира Зеленського і президента Росії Володимира Путіна стало б врегулювання на Донбасі. Про це Путін заявив на прес-конференції за підсумками візиту до Китаю, передають російські ЗМІ.

На його думку, українці чекають від Зеленського врегулювання ситуації на Донбасі.

"Якщо у нас колись буде зустріч, почнуться якісь переговори, чого я не виключаю, то ми, насамперед, повинні будемо говорити - як закінчити конфлікт на південному сході України", - сказав Путін.

Він також підкреслив, що для врегулювання є "тільки один спосіб - виконання мінських угод". У зв'язку з цим Путін розкритикував заяви Зеленського, в яких він виключав особливий статус Донбасу та амністію для бойовиків.

Нагадаємо, перед другим туром виборів Володимир Зеленський в ексклюзивному інтерв'ю РБК-Україна заявив, що вважає російського президента своїм ворогом.

У той же час після голосування спецпредставник Держдепартаменту США Курт Волкер по врегулюванню на Донбасі заявив, що виступає за прямий діалог Зеленського з Путіним.