Україна запропонувала РФ провести обмін полонених

Фото: Ірина Геращенко (rada.gov.ua)

Україна запропонувала провести обмін заручників за формулою "25 на 25"

Україна запропонувала Росії 30 березня провести обмін полонених 25 українців на 25 засуджених в Україні росіян. Про це заявила перший віце-спікер Верховної Ради, представник України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи Ірина Геращенко, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Геращенко також додала, що Україна готова забрати 19 українців з окупованих територій і помилувати 72 сепаратиста.

"Ми з Євгеном Кириловичем Марчуком - представником України у Тристоронній контактній групі - направили 16-ий лист представнику Росії в Тристоронній контактній групі Гризлову з пропозицією 30 березня здійснити звільнення заручників та політв'язнів", - сказала Геращенко.

Раніше вона заявляла, що Україна пропонує ОРДЛО обміняти українських полонених на Донбасі на ув'язнених сепаратистів.

"Ми запропонували російській стороні звільнити 79 сепаратистів в обмін на українських полонених, яких утримує на Донбасі ФСБ і російські маріонетки", - сказала Геращенко.

РБК-Україна писало, що українській стороні 20 березня передали 60 засуджених з тимчасово окупованої території Луганської області для продовження відбування покарання на підконтрольній уряду України території. Наступна передача запланована на квітень поточного року.