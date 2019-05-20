Зеленський заявив про необхідність повернення українських полонених

Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Зеленський заявив, що наступний виклик - це повернення втрачених територій

Президент України Володимир Зеленський під час інавгурації заявив, що першим кроком для початку діалогу з Росією стане повернення всіх українських полонених. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Зокрема, Зеленський заявив, що наступний виклик - це повернення втрачених територій.

"Історія не справедлива. Не ми почали цю війну, але нам цю війну закінчувати. І ми готові до діалогу. Але я першим кроком для початку цього діалогу стане повернення всіх українських полонених. Наступний виклик - це повернення втрачених територій. Це формулювання не коректне. Неможливо втратити те, що наше по праву. І Крим і Донбас це українська Земля. Ми втратили не тільки території. Ми втратили людей. Ми втратили їх сознание. За ці роки влада не зробила нічого, щоб вони почували себе українцями", - заявив президент.

Зазначимо, Зеленський перейшов на російську, звертаючись до людей на окупованих територіях.

Додамо, раніше чинний президент Петро Порошенко запропонував обраному главі країни Володимиру Зеленському скоординувати зусилля для боротьби з агресією РФ.

Нагадаємо, сьогодні президент України Володимир Зеленський на церемонії інавгурації оголосив про розпуск Верховної ради. Він заявив, що у Верховної ради тепер є два місяці.