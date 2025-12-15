Новый год 2026: Андре Тан назвал самые удачные цвета для праздничного образа

Украинский дизайнер Андре Тан раскрыл секрет идеального праздничного образа для Нового года 2026. Дизайнер назвал цвета, которые принесут удачу, гармонию и подчеркнут стиль, помогая почувствовать себя звездой вечера.

Подробнее об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на пост в Instagram модельера.

В каких цветах встречать Новый год 2026

Красный

По словам дизайнера, 2026 год будет проходить под знаком Красного Огненной Лошади, так что ключевым цветом праздничной ночи становится красный.

При этом Андре Тан советует не ограничиваться классическим оттенком - актуальны будут и глубокие, насыщенные вариации: от темно-вишневого до благородного бордо.

Такие цвета придают образу силы, глубины и универсальности, а также легко адаптируются к разным форматам празднования - от домашнего ужина до громкой вечеринки.

Андре Тан дал советы, что надеть на Новый год (скриншот)

Золотые, бронзовые и оранжевые оттенки

Для тех, кто стремится к более ярким акцентам, дизайнер рекомендует обратить внимание на золотые, бронзовые и оранжевые оттенки. По словам астрологов, именно эти цвета ассоциируются с финансовым успехом и ростом.

Они придают образу праздничности, света и энергии, а также хорошо сочетаются с темными базовыми тонами. Сам Андре Тан признается, что планирует встречать Новый год в черном или золотом образе.

Андре Тан дал советы, что надеть на Новый год (скриншот)

Коричневый

Если же хочется более спокойной, сдержанной эстетики, дизайнер рекомендует выбирать коричневые оттенки. Они ассоциируются с естественностью, стабильностью и уверенностью и остаются одним из главных модных трендов сезона.

Коричневый легко интегрируется как в минималистические, так и в более сложные образы.

Андре Тан дал советы, что надеть на Новый год (скриншот)

Зеленый

Отдельно Андре Тан отмечает зеленый цвет, который традиционно символизирует роскошь, баланс и элегантность. Зеленый может стать удачным выбором для тех, кто стремится к праздничному виду без чрезмерной яркости, но с чувством статусности.

Андре Тан дал советы, что надеть на Новый год (скриншот)

В то же время дизайнер подчеркивает: главное правило новогоднего образа - вам должно быть удобно. Даже самый трендовый наряд не будет работать, если он сковывает движения или не отвечает внутреннему настроению. Именно поэтому

Андре Тан советует выбирать те вещи, в которых вы будете чувствовать себя естественно и уверенно.