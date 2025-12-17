Жена Мирошниченко показала, как носить высокие сапоги и мини
Жена известного телеведущего Тимура Мирошниченко, адвокат и блогерша Инна Мирошниченко, показала стильный образ с высокими сапогами и мини, который можно взять себе на заметку. Такой образ подойдет как для деловой встречи, так и похода на вечеринку или культурное мероприятие.
Какой "лук" выбрала жена Мирошниченко
Жакет-платье и высокие сапоги
Акцентом стал черный оверсайз-жакет, стилизованный как короткое платье. В этом образе сочетаются деловой стиль с женственностью, показывая, что классика может быть смелой.
Силуэт жакета отличается широкими плечами, что создает немного мужской, но очень элегантный вид.
Талия подчеркнута тонким черным ремнем с золотистой пряжкой, который контрастирует с объемным верхом и визуально удлиняет ноги.
Инна Мирошниченко показала модный лук (скриншот)
Низ образа дополнили черные полупрозрачные колготки и высокие кожаные сапоги-трубы, которые придают образу драматизма и делают акцент на ногах.
Обязательный элемент стиля Инны - черные очки в классической оправе, придающие строгости, а массивное золотистое колье на шее завершило образ, создавая баланс между деловой строгостью и роскошью.
Жена Мирошниченко задает тренды (скриншот)
Длинное пальто и контрастная сумка
Инна Мирошниченко также показала, как адаптировать этот образ под холодную зимнюю погоду. Длинное пальто серого цвета с принтом в полоску создает эффектную вертикальную линию и продолжает тему объемной верхней одежды.
Цветовая палитра осталась минималистичной: черный и серый цвета, а единственным светлым акцентом стала бежевая каркасная сумка с золотистой фурнитурой, которая сразу привлекает внимание.
Этот прием показывает, как верно вводить контрастные детали в сдержанный образ.
Инна Мирошниченко показала модный лук (скриншот)
Стиль Инны Мирошниченко
Фирменный стиль Инны можно охарактеризовать как сочетание смелого минимализма и дорогих акцентов.
- Акцент на объеме: преобладает верхняя одежда в стиле оверсайз - жакеты и пальто;
- Минималистичная цветовая гамма: черный, серый и темные оттенки;
- Фирменные аксессуары: качественные ремни, сумки с яркими пряжками или логотипами, очки и массивные золотые украшения;
- Смелость образа: сочетание деловой одежды с отсутствием низа (стилизация под платье) и высоких сапог создает эффектный, уверенный вид.
Образ Инны Мирошниченко подтверждает, что современный "power dressing" может быть не только сдержанным и деловым, но и максимально женственным и элегантным, при этом оставаясь практичным и актуальным в любое время года.
Как носить мини с высокими сапогами (скриншот)
