В Украину идет похолодание и опасные погодные условия: каким областям приготовиться

13:51 26.03.2026 Чт
Синоптики назвали дату изменения погоды
aimg Елена Чупровская
В Украину идет похолодание и опасные погодные условия: каким областям приготовиться Фото: погода готовит неприятный сюрприз (Getty Images)

Четверг и пятница - последние теплые дни этой недели. Уже в субботу погода резко изменится: придет похолодание, а в Карпатах вообще есть опасность схода лавин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр и синоптика Наталью Диденко.

Читайте также: Погода в Украине меняется: в какие области завтра придет дождь и где прогреет до +18

27 марта: последний теплый день

В пятницу большинство регионов еще насладится плюсовой температурой:

  • +12...+18°С - в большинстве областей Украины
  • +8...+11°С - в Харьковской, Сумской и Полтавской областях
  • +15°С - в Киеве.

Дожди возможны местами на востоке страны. На остальной территории - без существенных осадков.

Укргидрометцентр подтверждает слова Диденко - осадки ожидаются на Луганщине, Сумщине и Харьковщине.

В Украину идет похолодание и опасные погодные условия: каким областям приготовитьсяФото: большинство регионов будут без осадков 27 марта (скриншот с сайта Укргидрометцентра)

Синоптики предупреждают, что в субботу температура пойдет вниз.

Отдельно Укргидрометцентр объявил предупреждение для горных районов. 26-27 марта из-за оттепели на высокогорье Закарпатской области ожидается значительная снеголавинная опасность - 3-й уровень.

Под угрозой - северо-восточные и северо-западные склоны.

Напомним, РБК-Украина писало, что через часть страны пройдет полоса более прохладного воздуха. По прогнозам, синоптическая ситуация будет меняться ощутимее, чем характер погоды.

Март еще успеет удивить почти летним теплом, впрочем, расслабляться рано. Ночью могут быть морозы, но возможно и тотальное похолодание.

Больше по теме:
Украина Погода Экология
Новости
Зеленский раскрыл соотношение потерь в войне России против Украины
Зеленский раскрыл соотношение потерь в войне России против Украины
Аналитика
Университетам надо планировать себя в новой демографии, а не в старой памяти, – интервью с МОН
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина Университетам надо планировать себя в новой демографии, а не в старой памяти, – интервью с МОН