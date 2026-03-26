В Украину идет похолодание и опасные погодные условия: каким областям приготовиться

Четверг и пятница - последние теплые дни этой недели. Уже в субботу погода резко изменится: придет похолодание, а в Карпатах вообще есть опасность схода лавин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр и синоптика Наталью Диденко .

Синоптики предупреждают, что в субботу температура пойдет вниз.

Фото: большинство регионов будут без осадков 27 марта (скриншот с сайта Укргидрометцентра)

Дожди возможны местами на востоке страны. На остальной территории - без существенных осадков.

Напомним, РБК-Украина писало, что через часть страны пройдет полоса более прохладного воздуха. По прогнозам, синоптическая ситуация будет меняться ощутимее, чем характер погоды.

Март еще успеет удивить почти летним теплом, впрочем, расслабляться рано. Ночью могут быть морозы, но возможно и тотальное похолодание.