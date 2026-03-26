В Украину идет похолодание и опасные погодные условия: каким областям приготовиться
Четверг и пятница - последние теплые дни этой недели. Уже в субботу погода резко изменится: придет похолодание, а в Карпатах вообще есть опасность схода лавин.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр и синоптика Наталью Диденко.
27 марта: последний теплый день
В пятницу большинство регионов еще насладится плюсовой температурой:
- +12...+18°С - в большинстве областей Украины
- +8...+11°С - в Харьковской, Сумской и Полтавской областях
- +15°С - в Киеве.
Дожди возможны местами на востоке страны. На остальной территории - без существенных осадков.
Укргидрометцентр подтверждает слова Диденко - осадки ожидаются на Луганщине, Сумщине и Харьковщине.
Фото: большинство регионов будут без осадков 27 марта (скриншот с сайта Укргидрометцентра)
Синоптики предупреждают, что в субботу температура пойдет вниз.
Отдельно Укргидрометцентр объявил предупреждение для горных районов. 26-27 марта из-за оттепели на высокогорье Закарпатской области ожидается значительная снеголавинная опасность - 3-й уровень.
Под угрозой - северо-восточные и северо-западные склоны.
