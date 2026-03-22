Иран сделал заявление об Ормузском проливе после угроз Трампа

15:16 22.03.2026 Вс
2 мин
Суда, не связанные с "врагами" Ирана, могут проходить через пролив, но есть условие
aimg Ірина Глухова
Фото: Ормузский пролив остается заблокированным из-за войны с Ираном (Getty Images)

Ормузский пролив остается открытым для судоходства за исключением судов, связанных с "врагами" Ирана.

Об этом заявил представитель Ирана при Международной морской организации Али Мусави, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Читайте также: Нефтяная блокада и споры с Израилем. Почему Трамп не может объявить "победу" над Ираном

Как утверждает Мусави, Тегеран готов к сотрудничеству с Международной морской организацией для улучшения морской безопасности в Персидском заливе. Однако он подчеркнул, что суда, не связанные с "врагами" Ирана, могут проходить проливом при условии "согласования мер безопасности" с Тегераном.

"Дипломатия остается приоритетом Ирана. Однако полное прекращение агрессии, а также взаимное доверие являются более важными", - сказал представитель Ирана.

Мусави назвал причиной нынешней ситуации в Ормузском проливе "действия Израиля и США".

Взаимные угрозы

Напомним, недавно президент США Дональд Трамп выдвинул ультиматум Ирану. Он пригрозил атаковать иранские электростанции, если Ормузский пролив не будет "полностью открыт" в течение 48 часов.

В ответ Иран обещает погрузить во тьму страны Персидского залива, если Соединенные Штаты нанесут удары по иранским электростанциям.

Ситуация вокруг Ормузского пролива

Иранские силы фактически заблокировали Ормузский пролив и совершили серию атак на гражданские суда и энергетическую инфраструктуру после ударов США и Израиля по своим объектам.

Этот пролив является одним из ключевых маршрутов мировой торговли нефтью: в 2025 году через него ежедневно проходило около 13 млн баррелей, или примерно 31% морских поставок.

На фоне фактического блокирования пролива мировые цены на нефть резко выросли, что уже привело к подорожанию топлива.

Эскалация на Ближнем Востоке вызвала серьезное беспокойство мировых лидеров, которые осудили атаки Тегерана на гражданские объекты и призвали немедленно прекратить минирование акватории и ракетные удары.

Сначала о готовности к жестким действиям заявили лидеры Великобритании, Франции, Германии, Италии, Нидерландов и Японии, впоследствии к ним присоединилась Канада.

Сейчас круг стран, которые поддержали усиление давления на Иран, существенно расширился. Кто именно вошел в эту коалицию - читайте в материале РБК-Украина.

Больше по теме:
Соединенные Штаты АмерикиИранДональд Трамп