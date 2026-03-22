Иран сделал заявление об Ормузском проливе после угроз Трампа

Взаимные угрозы

Напомним, недавно президент США Дональд Трамп выдвинул ультиматум Ирану. Он пригрозил атаковать иранские электростанции, если Ормузский пролив не будет "полностью открыт" в течение 48 часов.

В ответ Иран обещает погрузить во тьму страны Персидского залива, если Соединенные Штаты нанесут удары по иранским электростанциям.

Ситуация вокруг Ормузского пролива

Иранские силы фактически заблокировали Ормузский пролив и совершили серию атак на гражданские суда и энергетическую инфраструктуру после ударов США и Израиля по своим объектам.

Этот пролив является одним из ключевых маршрутов мировой торговли нефтью: в 2025 году через него ежедневно проходило около 13 млн баррелей, или примерно 31% морских поставок.

На фоне фактического блокирования пролива мировые цены на нефть резко выросли, что уже привело к подорожанию топлива.

Эскалация на Ближнем Востоке вызвала серьезное беспокойство мировых лидеров, которые осудили атаки Тегерана на гражданские объекты и призвали немедленно прекратить минирование акватории и ракетные удары.

Сначала о готовности к жестким действиям заявили лидеры Великобритании, Франции, Германии, Италии, Нидерландов и Японии, впоследствии к ним присоединилась Канада.

Сейчас круг стран, которые поддержали усиление давления на Иран, существенно расширился.