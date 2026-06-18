Уступки Трампа и бонусы для Киева. Кто выиграл в войне США с Ираном и что получит Украина

США и Иран уже официально подписали "меморандум о взаимопонимании". Это первый шаг к завершению конфликта, который ураганом прошелся по мировой экономике.

РБК-Украина объясняет, приведет ли это к прочному миру на Ближнем Востоке, кто в итоге победил в войне и как ее результат повлиял на Украину.

Главное: Новое соглашение: В отличие от соглашения 2015 года, Иран получает размораживание средств авансом и отмену санкций фактически только за подпись под меморандумом.

В отличие от соглашения 2015 года, Иран получает размораживание средств авансом и отмену санкций фактически только за подпись под меморандумом. Условия сторон: США выводят войска из района Ормузского пролива в обмен на размытое обещание Тегерана не создавать ядерную бомбу.

США выводят войска из района Ормузского пролива в обмен на размытое обещание Тегерана не создавать ядерную бомбу. Риски срыва: ЦРУ сомневается в честности Ирана, Израиль пытается заблокировать договоренности, а Трамп угрожает вернуться к ударам.

ЦРУ сомневается в честности Ирана, Израиль пытается заблокировать договоренности, а Трамп угрожает вернуться к ударам. Плюсы для Украины: Падение цен на нефть бьет по доходам России, а США высвобождают дефицитные противоракеты для ВСУ.

В меморандуме между США и Ираном много нестандартного, начиная от процедуры подписания. Свои автографы на нем должны были поставить Дональд Трамп и его иранский визави Масуд Пезешкиан в пятницу в Швейцарии. Но впоследствии документ подписали дистанционно, и не в пятницу, а в среду 17 июня.

Еще больше необычного в содержании – мировой гегемон США сделал целый ряд уступок Ирану, который едва дотягивает до статуса регионального государства.

Меморандум из 14 пунктов предусматривает полное прекращение обстрелов и других видов боевых действий, снятие санкций с Ирана, разблокирование Ормузского пролива. В дальнейшем в течение двух месяцев обе страны должны наработать более всеобъемлющее соглашение, которое должно урегулировать вопрос иранского ядерного оружия.

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Это уже вторая договоренность США с Ираном, которая должна была бы регулировать проблему его ядерного оружия. Первую, подписанную еще в 2015 году президентом США Бараком Обамой, Трамп нещадно критиковал и в конце концов разорвал, чтобы заключить "гораздо лучшее соглашение".

Но если сравнить соглашения с Ираном Обамы и Трампа, результат выглядит явно не в пользу нынешнего президента США.

Два разных соглашения

Соглашение Обамы не стоило США ни цента из карманов американских налогоплательщиков. Оно лишь позволяло разморозить собственные средства Ирана и снимало санкции постепенно – только после того, как МАГАТЭ подтверждало демонтаж ядерной инфраструктуры.

Трамп же дает Ирану средства авансом, хоть и заявляет, что за счет частного капитала. Новый документ обязывает США и партнеров влить в восстановление бывшего врага фантастические 300 миллиардов долларов, а нефтяные и банковские санкции снимаются фактически только за подпись иранцев под меморандумом.

С контролем выполнения ситуация похожая. Соглашение Обамы жестко отслеживало каждый грамм обогащенного урана и каждую центрифугу на десятилетия вперед.

В то же время меморандум Трампа предлагает лишь размытое политическое обещание Тегерана никогда не производить ядерное оружие. Все неудобные технические вопросы отложили на потом – до подписания окончательного соглашения.

Зато политические уступки США очевидны уже сейчас. В меморандуме Трамп согласился снять морскую блокаду и полностью вывести американские войска из прилегающих к Ормузскому проливу районов всего в течение 30 дней.

Иран за это дает лишь согласие разблокировать Ормузский пролив и обещание свернуть боевые действия своей прокси-сети.

"По большому счету, если мы берем состояние 27 февраля, до начала всех событий, Ормузский пролив был открыт, иранские активы были заблокированы. Что мы имеем по этому меморандуму – Ормузский пролив будет открыт, как это было и 27 февраля, а иранские активы понемногу будут размораживаться. Более того, будут деньги на, собственно, восстановление Ирана", – объясняет РБК-Украина ассоциированный эксперт аналитического центра "Объединенная Украина" Иван Ус.

В сухом остатке прежнее соглашение давало США тотальный контроль и было бесплатным, тогда как нынешнее выглядит как масштабный финансовый и политический аванс Ирану, дающий ему передышку.

Как выполнять соглашение

Даже в окружении Трампа есть сомнения, имеет ли Иран намерения действительно договариваться.

По данным источников Axios, высказал сомнения относительно выполнения Ираном соглашения директор ЦРУ Джон Рэтклифф. Он заявил Трампу и другим высокопоставленным чиновникам, что разведывательные сведения вызывают серьезные сомнения относительно готовности Ирана пойти на уступки в ядерной сфере.

Согласно данным ЦРУ, якобы "то, как иранские чиновники обсуждали соглашение между собой, не соответствовало тому, что они говорили посредникам и США".

Сам президент США публично заявляет, что в таком случае Штаты снова могут применить против Ирана силу.

"Если мне это не понравится, мы вернемся к ударам по ним, будем сбрасывать бомбы им на голову", – сказал Трамп, выступая на саммите G7.

Однако, отведенные на договоренность два месяца истекают в середине августа – когда в США уже полным ходом будет идти кампания к выборам в Конгресс. Очевидно, до самого голосования в ноябре Трампу придется очень тщательно взвешивать все за и против новой эскалации с Ираном.

К тому же, есть силы, для которых завершение конфликта будет иметь негативные долговременные последствия. Прежде всего, это Израиль, для которого восстановление экономической мощи Ирана с сохранением нынешнего режима означает только одно – перспективу агрессии против себя через несколько лет, а то и раньше.

Как сообщает CNN, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пытается повлиять на окончательное соглашение с Ираном. Он использует правых медийных деятелей и дружески настроенных сенаторов, чтобы оказывать давление на Трампу.

Кроме того, не стоит ожидать, что в самом Иране все с радостью встретят подписание соглашения. Для части правящей элиты отказ от ядерной программы является красной линией. Еще одна возможная линия раскола – относительно контрактов на восстановление и возможности их осваивать.

Итоги для Украины

При всей недосказанности и рисках на будущее, в краткосрочной перспективе меморандум с Ираном для Украины дает много позитива.

"Из-за войны в которой США были задействованы, их военно-промышленный комплекс был ориентирован на производство противоракет для систем Patriot, прежде всего, для защиты американских военных баз и их союзников. Сейчас этой потребности, надеюсь, не будет", – говорит Иван Ус.

Другое последствие – снижение мировых цен на нефть. Для Украины оно раскладывается на два аспекта. Первый – это возможность России зарабатывать на высоких ценах, чтобы продолжать войну.

"Цена по состоянию на сейчас 77 долларов за баррель. Напоминаю, что было 110 еще недавно. Для России средняя цена на нефть до конца этого года не должна быть ниже 90 долларов за баррель, а здесь она даже ниже 80. То есть, экономически Россия не получает того, на что надеялась, и не выигрывает на этом", – добавляет эксперт.

Второй важный аспект – это стоимость импортного топлива в Украине. Падение стоимости нефти означает и снижение цен на заправках, хотя и с некоторым временным лагом.

Дополнительно Украина нарастила свое влияние на Ближнем Востоке в качестве донора безопасности. В рамках Drone Deals украинские перехватчики уже защищают небо арабских соседей Ирана. В обмен на это Киев получает целый ряд бонусов – от поступлений валюты до горючего и содействия украинскому экспорту.

В конце концов, парадоксальным образом иранская война изменила отношение Трампа к российской агрессии в Украине.

По информации Politico, во время саммита G7 в французском Эвиане лидеры стран "Группы семи" неожиданно получили сигналы о готовности Трампа занять более жесткую позицию в отношении России. Как утверждают дипломаты изданию, Трамп призвал их поддержать его политику по Ирану и оказать помощь.

В частности, Штатам могут понадобиться возможности союзников для очистки Ормузского пролива от мин. Европейские лидеры в ответ дали понять, что готовы рассмотреть такую помощь при условии, что Трамп не будет ослаблять поддержку Украины.

Фото: Трамп на саммите G7 (Getty Images)

Но все это перспектива на будущее – когда дойдет до более предметных переговоров. Контакты по этому поводу ожидаются уже завтра. В Швейцарии должны встретиться вице-президент США Джей Ди Вэнс и спикер парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф.

Вопрос – ответ (FAQ)

– Почему новое соглашение Трампа с Ираном хуже соглашения Обамы?

– Предыдущий документ 2015 года снимал санкции постепенно и только после проверок МАГАТЭ, не стоя США ни единого цента. Новый меморандум дает Ирану 300 миллиардов долларов аванса на восстановление и отменяет ограничения сразу в обмен на размытые политические обещания.

Кроме того, Вашингтон обязался полностью вывести свои войска из района Ормузского пролива за 30 дней.

– Какие существуют риски, что Иран сорвет выполнение меморандума со США?

– Американская разведка и ЦРУ уже имеют данные, которые вызывают серьезные сомнения относительно готовности Тегерана идти на реальные ядерные уступки.

Ситуацию усложняет давление Израиля на Белый дом и внутренний раскол в самом Иране, где радикальная часть элиты считает возможное закрытие ядерной программы предательством. Если договоренности сорвутся, Дональд Трамп пообещал вернуться к нанесению авиаударов.

– Как замирение США и Ирана поможет Украине получить больше оружия?

– Из-за масштабного военного напряжения на Ближнем Востоке американский оборонный комплекс был вынужден приоритетно производить дефицитные противоракеты к системам Patriot для защиты собственных баз и арабских союзников.

Прекращение боевых действий снимает эту нагрузку. В результате Пентагон сможет перенаправить высвободившиеся запасы средств ПВО для нужд Вооруженных сил Украины.