Партизаны "Атеш" сожгли военный грузовик россиян, чтобы сорвать отправку по Покровск

Фото: партизаны срывают планы оккупантов (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Агенты движения "Атеш" сожгли военный грузовик российских оккупантов, чтобы сорвать отправку под Покровск Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост "АТЕШ" в Telegram.

В движении уточнили, что их партизаны находились в составе 115-й отдельной мотострелковой бригады РФ, которая дислоцирована в районе населенного пункта Андреевка.

"(Агенты - ред.) уничтожили собственный грузовик, узнав о задаче направляться на самоубийственные штурмы под Покровск", - говорится в публикации.

Таким образом они задержали отправку подразделения и обезопасили свою жизнь.

"Солдаты видят: командование бросает личный состав на верную смерть, не давая ни отдыха, ни эвакуации. Наши агенты доказывают: каждый российский военный может бороться за свою жизнь, не выходя из части! Саботаж - самый эффективный способ избежать отправки на убой", - добавили в публикации.

Кроме того, в "АТЕШ" обратились к российским солдатами, чтобы те не отправлялись на фронт и спасли свою жизнь.

 

Битва за Покровск

Напомним, что в последнюю недели на фронте начались активные бои за город Покровск.

В частности, вчера главнокомандующий ВСУ Александр Сырский подтвердил, что в Покровск высадился десант Главного управления разведки МО Украины, а также работают и другие войска. В частности, ьоа

Он проинформировал, что украинские силы держат Покровск, держат Мирноград, а также продолжают освобождение и зачистку территории на Добропольском направлении.

