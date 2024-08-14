В Курской области решили эвакуировать поселок, который не граничит с Украиной

Что предшествовало

Напомним, ранее российские местные власти призывали жителей Беловского района Курской области эвакуироваться. Это произошло после успехов украинских защитников в регионе.

При этом вчера, 13 августа, в Большесолдатском районе Курской области объявили эвакуацию местных жителей.

Стоит заметить, что украинские военные по состоянию на вчера, 13 августа, контролировали 74 населенных пункта в Курской области. При этом сегодня они продолжили продвижение.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивал, что военные достигают стратегической цели операции в Курской области.

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