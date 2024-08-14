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В Курской области решили эвакуировать поселок, который не граничит с Украиной

Иллюстративное фото: в Курской области решили эвакуировать поселок Глушково (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Власти Курской области приняли решение эвакуировать поселок Глушково на фоне боев в регионе. Он находится в 8 километрах от границы с Украиной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на и.о. губернатора Курской области Алексея Смирнова в Telegram.

"Региональным оперштабом принято решение об обязательной эвакуации поселка Глушково", - написал чиновник страны-агрессора. 

Фото: Глушково на карте (скриншот)

Также он добавил, что координировать процесс выезда местных жителей будут военные, полиция, местная администрация и дружинники. 

К слову, поселок находится в 20 километрах от территории, которую, согласно картам DeepState, контролируют украинские защитники. 

Что предшествовало

Напомним, ранее российские местные власти призывали жителей Беловского района Курской области эвакуироваться. Это произошло после успехов украинских защитников в регионе.

При этом вчера, 13 августа, в Большесолдатском районе Курской области объявили эвакуацию местных жителей.

Стоит заметить, что украинские военные по состоянию на вчера, 13 августа, контролировали 74 населенных пункта в Курской области. При этом сегодня они продолжили продвижение.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивал, что военные достигают стратегической цели операции в Курской области.

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