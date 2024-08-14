Украина достигает стратегической цели в Курской области, - Зеленский

Украинские защитники сегодня, 14 августа, продолжили продвижение в Курской области. Они достигают стратегической цели в регионе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.

По его словам, обменный фонд Украины был "существенно пополнен".

"Хорошее есть сегодня продвижение в Курской области - стратегической цели нашей достигаем", - отметил глава государства.

Что предшествовало

Напомним, украинские защитники продолжают достигать успехов в ходе операции в Курской области, которая длится более недели.

Сегодня, 14 августа, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал в докладе президенту Владимиру Зеленскому, что украинские защитники завершили поиск и уничтожение российских военных в городе Суджа.

Также бойцам ВСУ удалось взять в плен более 100 оккупантов.

При этом генерал уточнял, что на отдельных участках в российском регионе украинским Силам обороны удалось продвинуться на расстояние от одного до двух километров.

В свою очередь россияне продолжают распространять фейки о том, что им якобы удалось остановить бойцов ВСУ в Курской области.

Более детально о ситуации в регионе - в материале РБК-Украина.

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