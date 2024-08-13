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В еще одном районе Курской области объявили эвакуацию

Курская область , Вторник 13 августа 2024 14:35
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В еще одном районе Курской области объявили эвакуацию Фото: еще в одном районе Курской области объявили эвакуацию (иллюстративное фото GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

В Великосолдатском районе Курской области ввели эвакуацию для местных жителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу района.

По словам местных властей, "до сегодняшнего дня эвакуации в районе не было". Впрочем, с сегодняшнего дня она объявлена официально.

"Сегодня собираем данные, кто все же нуждается в эвакуации", - отметил районный председатель, призвав местных жителей оставлять заявки.

Следует отметить, что данный район граничит с Суджанским, в котором продолжаются боевые действия.

Курский прорыв

Неделю назад россияне заявили о прорыве границы со стороны Украины в Курской области, граничащей с Сумской. С самого начала было заявлено о стремительном продвижении ДРГ вглубь населенных пунктов.

Напомним, вчера глава Беловского района Курской области призвал местное население к эвакуации. Данный процесс местные власти фактически возложили на самих гражданских.

Также на фоне этого сразу в трех регионах России на днях ранее был введен режим контртеррористической операции (КТО). Речь идет о Брянской, Курской и Белгородской областях.

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