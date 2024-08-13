В еще одном районе Курской области объявили эвакуацию

В Великосолдатском районе Курской области ввели эвакуацию для местных жителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу района.

По словам местных властей, "до сегодняшнего дня эвакуации в районе не было". Впрочем, с сегодняшнего дня она объявлена официально.

"Сегодня собираем данные, кто все же нуждается в эвакуации", - отметил районный председатель, призвав местных жителей оставлять заявки.

Следует отметить, что данный район граничит с Суджанским, в котором продолжаются боевые действия.