Ситуация "очень напряженная": в Курской области призвали эвакуироваться из еще одного района

Глава Беловского района Курской области призвал местное население к эвакуации. В то же время данный процесс российские власти фактически возложили на самих гражданских.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

В частности, глава Беловского района Николай Волобуев подчеркнул, что ситуация там "очень напряженная".

"Кто может - самостоятельно прибыть в пункт сбора села Долгие Буды в сельсовет или в населенный пункт Бушмено Обоянского района. Будут предоставлены автобусы. Кто еще остался на территории, убедительная просьба ко всем жителям покинуть район", - отметил он в сообщении.

Следует отметить, что данный район включает в себя более трех десятков населенных пунктов. В то же время гражданскому населению предлагается эвакуация только в одном из них, до которого они еще должны добраться, или решать данный вопрос полностью самостоятельно.

Фото: карта Беловского района Курской области с указанием точки эвакуации (www.google.com/maps/place)