Ситуация "очень напряженная": в Курской области призвали эвакуироваться из еще одного района
Глава Беловского района Курской области призвал местное население к эвакуации. В то же время данный процесс российские власти фактически возложили на самих гражданских.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.
В частности, глава Беловского района Николай Волобуев подчеркнул, что ситуация там "очень напряженная".
"Кто может - самостоятельно прибыть в пункт сбора села Долгие Буды в сельсовет или в населенный пункт Бушмено Обоянского района. Будут предоставлены автобусы. Кто еще остался на территории, убедительная просьба ко всем жителям покинуть район", - отметил он в сообщении.
Следует отметить, что данный район включает в себя более трех десятков населенных пунктов. В то же время гражданскому населению предлагается эвакуация только в одном из них, до которого они еще должны добраться, или решать данный вопрос полностью самостоятельно.
Фото: карта Беловского района Курской области с указанием точки эвакуации (www.google.com/maps/place)
Курский прорыв
На прошлой неделе во вторник, 6 августа, россияне заявили о прорыве границы со стороны Украины в Курской области, граничащей с Сумской. С самого начала было заявлено о стремительном продвижении ДРГ вглубь населенных пунктов.
На фоне этого сразу в трех регионах России на днях ранее был введен режим контртеррористической операции (КТО). Речь идет о Брянской, Курской и Белгородской областях.
Напомним, согласно заявлению и.о. губернатора региона Алексея Смирноа, 10 августа украинские ВРГ зашли на территорию Беловского района.
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