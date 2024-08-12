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Ситуация "очень напряженная": в Курской области призвали эвакуироваться из еще одного района

Курская область, Понедельник 12 августа 2024 10:41
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Ситуация "очень напряженная": в Курской области призвали эвакуироваться из еще одного района Фото: эвакуация Беловского района Курской области (иллюстративный фото GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Глава Беловского района Курской области призвал местное население к эвакуации. В то же время данный процесс российские власти фактически возложили на самих гражданских.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

В частности, глава Беловского района Николай Волобуев подчеркнул, что ситуация там "очень напряженная".

"Кто может - самостоятельно прибыть в пункт сбора села Долгие Буды в сельсовет или в населенный пункт Бушмено Обоянского района. Будут предоставлены автобусы. Кто еще остался на территории, убедительная просьба ко всем жителям покинуть район", - отметил он в сообщении.

Следует отметить, что данный район включает в себя более трех десятков населенных пунктов. В то же время гражданскому населению предлагается эвакуация только в одном из них, до которого они еще должны добраться, или решать данный вопрос полностью самостоятельно.

Ситуация &quot;очень напряженная&quot;: в Курской области призвали эвакуироваться из еще одного районаФото: карта Беловского района Курской области с указанием точки эвакуации (www.google.com/maps/place)

Курский прорыв

На прошлой неделе во вторник, 6 августа, россияне заявили о прорыве границы со стороны Украины в Курской области, граничащей с Сумской. С самого начала было заявлено о стремительном продвижении ДРГ вглубь населенных пунктов.

На фоне этого сразу в трех регионах России на днях ранее был введен режим контртеррористической операции (КТО). Речь идет о Брянской, Курской и Белгородской областях.

Напомним, согласно заявлению и.о. губернатора региона Алексея Смирноа, 10 августа украинские ВРГ зашли на территорию Беловского района.

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Курская область Эвакуация Война России против Украины
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