У Курській області вирішили евакуювати селище, яке не межує з Україною

Що передувало

Нагадаємо, раніше російська місцева влада закликала жителів Бєловського району Курської області евакуюватися. Це сталося після успіхів українських захисників у регіоні.

При цьому вчора, 13 серпня, у Большесолдатському районі Курської області оголосили евакуацію місцевих жителів.

Варто зауважити, що українські військові станом на вчора, 13 серпня, контролювали 74 населені пункти в Курській області. При цьому сьогодні вони продовжили просування.

Президент України Володимир Зеленський наголошував, що військові досягають стратегічної мети операції в Курській області.

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