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У Курській області вирішили евакуювати селище, яке не межує з Україною

Ілюстративне фото: в Курській області вирішили евакуювати селище Глушково (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Влада Курської області ухвалила рішення евакуювати селище Глушково на тлі боїв у регіоні. Воно знаходиться за 8 кілометрів від кордону з Україною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на в.о. губернатора Курської області Олексія Смірнова в Telegram.

"Регіональним оперштабом ухвалено рішення про обов'язкову евакуацію селища Глушково", - написав чиновник країни-агресора.

Фото: Глушково на карті (скриншот)

Також він додав, що координуватимуть процес виїзду місцевих мешканців військові, поліція, місцева адміністрація та дружинники.

До речі, селище знаходиться за 20 кілометрів від території, яку, згідно з картами DeepState, контролюють українські захисники.

Що передувало

Нагадаємо, раніше російська місцева влада закликала жителів Бєловського району Курської області евакуюватися. Це сталося після успіхів українських захисників у регіоні.

При цьому вчора, 13 серпня, у Большесолдатському районі Курської області оголосили евакуацію місцевих жителів.

Варто зауважити, що українські військові станом на вчора, 13 серпня, контролювали 74 населені пункти в Курській області. При цьому сьогодні вони продовжили просування.

Президент України Володимир Зеленський наголошував, що військові досягають стратегічної мети операції в Курській області.

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