В Курской области решили эвакуировать поселок, который не граничит с Украиной
Власти Курской области приняли решение эвакуировать поселок Глушково на фоне боев в регионе. Он находится в 8 километрах от границы с Украиной.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на и.о. губернатора Курской области Алексея Смирнова в Telegram.
"Региональным оперштабом принято решение об обязательной эвакуации поселка Глушково", - написал чиновник страны-агрессора.
Фото: Глушково на карте (скриншот)
Также он добавил, что координировать процесс выезда местных жителей будут военные, полиция, местная администрация и дружинники.
К слову, поселок находится в 20 километрах от территории, которую, согласно картам DeepState, контролируют украинские защитники.
Что предшествовало
Напомним, ранее российские местные власти призывали жителей Беловского района Курской области эвакуироваться. Это произошло после успехов украинских защитников в регионе.
При этом вчера, 13 августа, в Большесолдатском районе Курской области объявили эвакуацию местных жителей.
Стоит заметить, что украинские военные по состоянию на вчера, 13 августа, контролировали 74 населенных пункта в Курской области. При этом сегодня они продолжили продвижение.
Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивал, что военные достигают стратегической цели операции в Курской области.
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