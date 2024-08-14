У Курській області вирішили евакуювати селище, яке не межує з Україною

Влада Курської області ухвалила рішення евакуювати селище Глушково на тлі боїв у регіоні. Воно знаходиться за 8 кілометрів від кордону з Україною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на в.о. губернатора Курської області Олексія Смірнова в Telegram .

До речі, селище знаходиться за 20 кілометрів від території, яку, згідно з картами DeepState, контролюють українські захисники.

Також він додав, що координуватимуть процес виїзду місцевих мешканців військові, поліція, місцева адміністрація та дружинники.

Що передувало

Нагадаємо, раніше російська місцева влада закликала жителів Бєловського району Курської області евакуюватися. Це сталося після успіхів українських захисників у регіоні.

При цьому вчора, 13 серпня, у Большесолдатському районі Курської області оголосили евакуацію місцевих жителів.

Варто зауважити, що українські військові станом на вчора, 13 серпня, контролювали 74 населені пункти в Курській області. При цьому сьогодні вони продовжили просування.

Президент України Володимир Зеленський наголошував, що військові досягають стратегічної мети операції в Курській області.

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