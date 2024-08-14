У Курській області вирішили евакуювати селище, яке не межує з Україною
Влада Курської області ухвалила рішення евакуювати селище Глушково на тлі боїв у регіоні. Воно знаходиться за 8 кілометрів від кордону з Україною.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на в.о. губернатора Курської області Олексія Смірнова в Telegram.
"Регіональним оперштабом ухвалено рішення про обов'язкову евакуацію селища Глушково", - написав чиновник країни-агресора.
Фото: Глушково на карті (скриншот)
Також він додав, що координуватимуть процес виїзду місцевих мешканців військові, поліція, місцева адміністрація та дружинники.
До речі, селище знаходиться за 20 кілометрів від території, яку, згідно з картами DeepState, контролюють українські захисники.
Що передувало
Нагадаємо, раніше російська місцева влада закликала жителів Бєловського району Курської області евакуюватися. Це сталося після успіхів українських захисників у регіоні.
При цьому вчора, 13 серпня, у Большесолдатському районі Курської області оголосили евакуацію місцевих жителів.
Варто зауважити, що українські військові станом на вчора, 13 серпня, контролювали 74 населені пункти в Курській області. При цьому сьогодні вони продовжили просування.
Президент України Володимир Зеленський наголошував, що військові досягають стратегічної мети операції в Курській області.
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