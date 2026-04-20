Доллар уже по 44 гривны, евро также прыгнуло: курс валют 20 апреля вышел на новые максимумы

Утро понедельника, 20 апреля, встретило украинцев новым скачком цен на иностранную валюту. После выходных доллар и евро существенно прибавили в цене как в банках, так и в обменных пунктах.

Главное:

Скачок за выходные: Доллар в банках подорожал на 35 коп., а евро - сразу на 48 коп.

Доллар в банках подорожал на 35 коп., а евро - сразу на 48 коп. Новые максимумы: Средний курс продажи доллара достиг 44,20 грн, евро пересек отметку 52,25 грн.

Средний курс продажи доллара достиг 44,20 грн, евро пересек отметку 52,25 грн. Курсы в банках: В ПриватБанке доллар стоит 44,30 грн, в "Пумбе" - 44,40 грн, в Monobank - 44,23 грн.

В ПриватБанке доллар стоит 44,30 грн, в "Пумбе" - 44,40 грн, в Monobank - 44,23 грн. Карточный курс: Самую высокую цену на евро установил "Приват" - 52,63 грн за безналичную покупку.

Самую высокую цену на евро установил "Приват" - 52,63 грн за безналичную покупку. Обменники: Наличная валюта тоже прибавила в цене: доллар - 43,95 грн, евро - 51,95 грн

Курс валют в обменниках

По данным портала Minfin, по состоянию на утро 20 апреля средний курс доллара в обменниках держится на уровне 43,95 гривен при покупке и 43,80 гривны - при сдаче валюты. По сравнению с утром пятницы, 17 апреля, курс вырос на 15 копеек по обоим показателям.

Евро в обменниках можно купить по среднему курсу в 51,95 гривну, а сдать - по 51,60 гривны. Валюта подорожала по сравнению с пятницей на 35 и 20 копеек соответственно.

Фото: курс валют на 20 апреля (инфографика РБК-Украина)

Курс валют в банках

В банках евро и доллар сегодня стоят дороже. Так, за доллар сегодня придется заплатить в среднем 44,20 гривны, а сдать можно по 43,60 гривны. Так, доллар прибавил в цене за выходные 35 и 25 копеек соответственно.

Евро в банках уже превысило 52 гривны - при покупке курс 52,25 (+48 коп) гривны. Сдать европейскую валюту сегодня можно по 51,40 (+35 коп) гривны.

Фото: курс валют в банках (скриншот Minfin)

ПриватБанк сегодня продает доллар по 44,30 гривны в отделениях и 44,24 гривны - безнал. Евро в "Привате" сегодня можно купить по 52,50 гривны в кассе и 52,63 гривны - карточкой.

Ощадбанк продает доллары в мобильном приложении по 44,25 гривны, а картой - 44,35 гривны. Евро в "Ощаде" в приложении можно купить по 52,30 гривны, а безнал - 52,45 гривны.

В "Пумбе" доллар сегодня стоит 44,40 гривны в кассе и 44,20 гривны - коммерческий курс. Евро в банке можно купить по 52,40 гривны.

Monobank сегодня продает доллары по 44,23 гривны, а евро - по 52,35 гривны.