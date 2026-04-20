Доллар уже по 44 гривны, евро также прыгнуло: курс валют 20 апреля вышел на новые максимумы

08:43 20.04.2026 Пн
2 мин
Как обменники и банки переписали курсы на утро понедельника?
aimg Ирина Гамерская
Фото: обменники и банки обновили курс валют (Getty Images)

Утро понедельника, 20 апреля, встретило украинцев новым скачком цен на иностранную валюту. После выходных доллар и евро существенно прибавили в цене как в банках, так и в обменных пунктах.

Сколько теперь стоит валюта в ПриватБанке, Ощаде и Monobank - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Читайте также: Без скачков, но с вниманием к евро: что ждать от курса валют на этой неделе - прогноз банкира

Главное:

  • Скачок за выходные: Доллар в банках подорожал на 35 коп., а евро - сразу на 48 коп.
  • Новые максимумы: Средний курс продажи доллара достиг 44,20 грн, евро пересек отметку 52,25 грн.
  • Курсы в банках: В ПриватБанке доллар стоит 44,30 грн, в "Пумбе" - 44,40 грн, в Monobank - 44,23 грн.
  • Карточный курс: Самую высокую цену на евро установил "Приват" - 52,63 грн за безналичную покупку.
  • Обменники: Наличная валюта тоже прибавила в цене: доллар - 43,95 грн, евро - 51,95 грн

Курс валют в обменниках

По данным портала Minfin, по состоянию на утро 20 апреля средний курс доллара в обменниках держится на уровне 43,95 гривен при покупке и 43,80 гривны - при сдаче валюты. По сравнению с утром пятницы, 17 апреля, курс вырос на 15 копеек по обоим показателям.

Евро в обменниках можно купить по среднему курсу в 51,95 гривну, а сдать - по 51,60 гривны. Валюта подорожала по сравнению с пятницей на 35 и 20 копеек соответственно.

Фото: курс валют на 20 апреля (инфографика РБК-Украина)

Курс валют в банках

В банках евро и доллар сегодня стоят дороже. Так, за доллар сегодня придется заплатить в среднем 44,20 гривны, а сдать можно по 43,60 гривны. Так, доллар прибавил в цене за выходные 35 и 25 копеек соответственно.

Евро в банках уже превысило 52 гривны - при покупке курс 52,25 (+48 коп) гривны. Сдать европейскую валюту сегодня можно по 51,40 (+35 коп) гривны.

Фото: курс валют в банках (скриншот Minfin)

ПриватБанк сегодня продает доллар по 44,30 гривны в отделениях и 44,24 гривны - безнал. Евро в "Привате" сегодня можно купить по 52,50 гривны в кассе и 52,63 гривны - карточкой.

Ощадбанк продает доллары в мобильном приложении по 44,25 гривны, а картой - 44,35 гривны. Евро в "Ощаде" в приложении можно купить по 52,30 гривны, а безнал - 52,45 гривны.

В "Пумбе" доллар сегодня стоит 44,40 гривны в кассе и 44,20 гривны - коммерческий курс. Евро в банке можно купить по 52,40 гривны.

Monobank сегодня продает доллары по 44,23 гривны, а евро - по 52,35 гривны.

Читайте также: Курс валют лихорадит: почему доллар и евро стремительно дорожают - мнение экспертов

Внимание: Этот материал подготовлен исключительно для ознакомительных целей и не является финансовым или инвестиционным советом. Инвестиции связаны с риском, включая возможность полной потери капитала. РБК-Украина не несет ответственности за финансовые решения, принятые на основе этого материала. Перед принятием каких-либо инвестиционных решений рекомендуем обратиться к лицензированному финансовому консультанту.

Новости
Неизвестные дроны атаковали Туапсе: под ударом оказались порт и НПЗ
Неизвестные дроны атаковали Туапсе: под ударом оказались порт и НПЗ
Аналитика
"Мне прилетело в дом". Репортаж из Дружковки, где воду черпают из луж, а за людьми охотятся КАБы
Юлия Акимова, Вероника Марченко "Мне прилетело в дом". Репортаж из Дружковки, где воду черпают из луж, а за людьми охотятся КАБы