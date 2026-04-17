Доллар растет, у евро новый рекорд: курс на 20 апреля и что делать, если деньги ушли не на тот счет

15:31 17.04.2026 Пт
2 мин
Сколько будут стоить доллар и евро после выходных?
aimg Ирина Гамерская
Фото: НБУ дал курс валют на 20 апреля (Getty Images)

Нацбанк продолжает повышать курс доллара и евро. Так, в понедельник евро выйдет на новый рекорд, прибавив в цене еще 34 копейки. Доллар вырастет на 26 копеек.

Сколько будет стоить валюта 20 апреля и что делать, если платеж пошел не по адресу - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Курс валют НБУ

Нацбанк установил курс валют на понедельник, 20 апреля. Так, на следующей неделе доллар прибавит в цене 26 копеек и будет стоить 43,89 гривны.

Относительно евро, то валюта выйдет на новый рекорд - 51,76 (+34 коп).

Фото: курс валют на 20 апреля (инфографика РБК-Украина)

Законны ли комиссии банков и как вернуть ошибочный платеж

Пользование банковскими услугами часто вызывает вопросы относительно законности дополнительных платежей или остановки операций. Так, какие права имеют банки и что делать, если деньги ушли не на тот счет:

  • Комиссии за услуги: Банки имеют законное право самостоятельно устанавливать комиссии за переводы и оплату услуг. Пользователям рекомендуют внимательно изучать тарифы перед открытием счета.
  • Блокировка переводов: Банк может остановить операцию, если она выглядит подозрительной или имеет признаки преступления. Расходные операции могут быть заблокированы на срок до семи рабочих дней.
  • Ошибка в реквизитах: В случае отправки денег не по адресу необходимо немедленно подать письменное заявление в банк.
  • Защита прав: Если банк отказывается возвращать средства, отправленные по ошибке, следующим шагом является обращение в Национальный банк Украины или в суд.

Разъяснение ключевых ситуаций

Почему банк списывает комиссии? Установление процентных ставок и платы за обслуживание - это внутреннее решение каждого финучреждения. Поскольку этот процесс является законным, ответственность за ознакомление с условиями договора возлагается на клиента.

Когда останавливают операции? Остановка платежа является обязанностью банка, если возникает подозрение относительно законности транзакции. Решение о временной блокировке расходных операций (до 7 рабочих дней) может принять специально уполномоченный орган для проверки всех обстоятельств.

Что делать, если реквизиты указаны неправильно? Если вы или кассир ошиблись в цифрах, алгоритм действий следующий:

  • Оформить письменное обращение в банк с детальным описанием ситуации.
  • Дождаться результатов внутреннего расследования банка.
  • В случае вины банка и его отказа вернуть деньги - готовить иск в суд.
Внимание: Этот материал подготовлен исключительно для ознакомительных целей и не является финансовым или инвестиционным советом. Инвестиции связаны с риском, включая возможность полной потери капитала. РБК-Украина не несет ответственности за финансовые решения, принятые на основе этого материала. Перед принятием каких-либо инвестиционных решений рекомендуем обратиться к лицензированному финансовому консультанту.

