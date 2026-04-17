Курс валют лихорадит: почему доллар и евро стремительно дорожают - мнение экспертов

Курсы доллара и евро стремительно идут вверх, хотя объективных экономических причин для паники или резкой девальвации пока нет. Нацбанк имеет все ресурсы для стабилизации гривны, однако сознательно позволяет ей падать.

Что на самом деле происходит с курсом валют и какие скрытые мотивы может иметь НБУ, - объяснили РБК-Украина финансовые эксперты Андрей Шевчишин и Тарас Козак.

Главное: Парадокс рынка: Ситуация на межбанке остается контролируемой, хотя доллар продолжает дорожать вопреки позитивным экономическим факторам.

Тактика НБУ: Нацбанк сознательно девальвирует гривну в рамках стратегии "конструктивной неопределенности", чтобы запутать покупателей и сбить спекулятивный спрос.

Экономия резервов: Регулятор может поднимать курс заранее, чтобы избежать резкого "сжигания" золотовалютных запасов в случае падения предложения валюты.

Наполнение бюджета: Высокий курс также позволяет выгоднее конвертировать западную финансовую помощь для максимального покрытия расходов государства.

Дефицит есть, но ситуация контролируемая

Несмотря на рост курса, катастрофы на межбанке не наблюдается. По словам Андрея Шевчишина, средний ежедневный дефицит валюты за последние дни составляет около 115 млн долларов. Это значительная сумма, но рынок видел худшие времена - в конце марта этот показатель достигал 170-200 млн долларов.

Однако, по его словам, курс идет вверх вопреки позитивным сигналам: периоду уплаты налогов (когда бизнес традиционно продает валюту) и сдвигам по европейской финансовой помощи.

"Конструктивная неопределенность": зачем НБУ загоняет курс

Нацбанк продолжает держать рынок в состоянии неопределенности. Как отмечает основатель и президент инвестиционной группы "УНИВЕР" Тарас Козак, НБУ намеренно девальвировал официальный курс, руководствуясь принципами "конструктивной неопределенности" и "управляемой гибкости".

Эксперты выделяют несколько возможных мотивов такого поведения НБУ:

Запутать покупателей. По словам Козака, если бы курс был стабильно прогнозируемым, украинцы массово скупали бы валюту. Поэтому НБУ искусственно создает колебания: опускает курс, а потом резко поднимает, сбивая спекулятивный спрос.

Давление рынка. Нацбанк может чувствовать реальное давление со стороны покупателей валюты или видеть будущее сокращение предложения, поэтому заранее поднимает курс, чтобы не "сжигать" золотовалютные резервы, считает Шевчишин.

Наполнение бюджета. Еще один мотив - прогресс с финансовой помощью от ЕС. Минфин продает полученную валюту Нацбанку за гривны. Чем выше курс - тем больше гривны получит госбюджет с каждого транша для покрытия текущих расходов, объяснил возможный мотив регулятора Шевчишин.

Фактор выплат по ОВГЗ: повлиял ли он на рынок?

Накануне инвесторам погасили валютные гособлигации на сумму 188 млн евро. Шевчишин предполагает, что инвесторы, получив валюту на руки, снизили ее предложение на межбанке, что могло спровоцировать рост курса.

В то же время Козак считает этот фактор несущественным. По его словам, правительство имеет достаточно валютных запасов на счетах, а регулярные транши макрофинансовой помощи от партнеров перекрывают потребности в погашении государственных бумаг.