Без скачков, но с вниманием к евро: что ждать от курса валют на следующей неделе - прогноз банкира

07:30 18.04.2026 Сб
Какие "ценники" на доллар и евро ждать на следующей неделе?
aimg Ирина Гамерская aimg Тарас Лесовой Эксперт
Фото: что ждать от курса валют на следующей неделе (Getty Images)

Ситуация на валютном рынке в последнюю декаду апреля будет оставаться прогнозируемой и достаточно комфортной. Несмотря на мировую турбулентность, в Украине не наблюдается триггеров для резких скачков курса.

Что ждать на валютном рынке на следующей неделе в комментарии РБК-Украина рассказал директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус банка" Тарас Лесовой.

Читайте также: Налог на посылки: кому отменят льготы и сколько придется платить

Главное:

  • Стабильность доллара: Благодаря режиму "управляемой гибкости" от НБУ, курс доллара будет избегать резких перекосов. В течение недели ожидается спокойное движение без хаотичных колебаний.
  • Влияние Ближнего Востока: Стоимость евро в Украине будет зависеть от мировых цен на нефть. Обострение конфликтов на Ближнем Востоке может ослабить евро из-за энергетической зависимости Европы.
  • Наличный рынок: Разница между курсами покупки и продажи останется незначительной, а наличный сегмент будет ориентироваться на тенденции межбанка.
  • Прогнозные показатели: Курс доллара ожидается в пределах 43,5-44,25 грн, а евро - в диапазоне 49,5-52 грн.

Факторы влияния и базовый сценарий

"Последняя декада апреля не создает предпосылок для резких изменений на валютном рынке. Текущая ситуация свидетельствует, что на ближайшей неделе курсовые показатели вряд ли претерпят головокружительные колебания, а рынок в целом будет сохранять достаточно комфортное и предсказуемое состояние", - считает эксперт.

Как отмечает Лесовой, на следующей неделе рынок будет работать в режиме умеренных изменений. Средние недельные отклонения составят не более 1-1,5% от начального курса.

"Отдельного внимания требует курс евро. В отличие от доллара, он формируется преимущественно под влиянием мировых торгов в паре евро/доллар, а также через пару гривна/доллар. Именно поэтому любые международные события непосредственно сказываются на стоимости евровалюты в Украине", - объясняет банкир.

Курс евро остается менее предсказуемым из-за международных событий. Если ситуация на рынке энергоносителей будет стабильной, мировое соотношение евро к доллару на следующей неделе может находиться в пределах 1,16-1,17. По базовому сценарию, статус-кво на рынке сохранится, а потребности в чрезмерных интервенциях со стороны Нацбанка не возникнет.

"Таким образом, при условии сохранения статус-кво как в Украине, так и в мире, на следующей неделе валютный рынок не претерпит существенных изменений. Стоимость доллара ожидается в пределах 43,5-44,25 грн, а евро будет стоить в диапазоне 49,5-52 грн", - добавил он.

Разница между покупкой и продажей:

На межбанке она не превысит 0,15-0,2 грн. В банках и обменниках спред может быть шире: до 0,6-1 грн для доллара и до 1-1,3 грн для евро.

Читайте также: Апрель будет еще тяжелее: в МВФ сделали неприятный прогноз для мировой экономики

Внимание: Этот материал подготовлен исключительно для ознакомительных целей и не является финансовым или инвестиционным советом. Инвестиции связаны с риском, включая возможность полной потери капитала. РБК-Украина не несет ответственности за финансовые решения, принятые на основе этого материала. Перед принятием каких-либо инвестиционных решений рекомендуем обратиться к лицензированному финансовому консультанту.

Обвалятся ли цены на АЗС в Украине после заявления Ирана: прогноз эксперта
Обвалятся ли цены на АЗС в Украине после заявления Ирана: прогноз эксперта
"Мне прилетело в дом". Репортаж из Дружковки, где воду черпают из луж, а за людьми охотятся КАБы
Юлия Акимова, Вероника Марченко "Мне прилетело в дом". Репортаж из Дружковки, где воду черпают из луж, а за людьми охотятся КАБы