Курс долара трохи виріс

Фото: Обмін валют (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар відійшов від позначки 24 гривні

В обмінних пунктах України сьогодні, 30 вересня 2019 року, в 12:00 курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем виріс на 6 копійок до 24,27 гривень за долар, курс євро виріс на 12 копійок до 26,59 гривень за євро. Про це свідчать дані моніторингу РБК-Україна.

Готівковий ринок

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 24,05 (23,98 - 27 вересня), продажу - 24,27 (24,21 - 27 вересня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 26,17 (26,08 - 27 вересня), продажу - 26,59 (26,47 - 27 вересня) грн за євро. Середній курс покупки рубля складає 3,44 (3,4 - 27 вересня), продажу 3,80 (3,79 - 27 вересня) грн за 10 рублів.

Курси в банках

Найбільші банки встановили курс долара в межах 23,80-24,45 грн/долар, трохи підвищивши його в порівнянні з попереднім днем.

Міжбанк

Міжбанківський валютний ринок відкрився зростанням курсу долара. У порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу виріс на 6 копійок до 24,19 гривень за долар, курс купівлі до 24,13 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 9 копійок до 26,46 гривень за євро.

Курс НБУ

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив довідковий курс на рівні 24,16 грн/долар, підвищивши його в порівнянні з 27 вересня (24,07). Таким чином, офіційний курс на 1 жовтня буде встановлено приблизно на цьому ж рівні.

Як повідомляло РБК-Україна, офіційний курс долара до гривні, який щодня встановлює Національний банк України (НБУ), знизився за січень-вересень 2019 року на 13%.

Аналітики прогнозують протягом тижня подальше зниження курсу долара до гривні. Згідно з прогнозом, долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 23,8 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 23,7/23,9 грн.