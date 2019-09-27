Аналітики оцінили вплив переговорів з МВФ на курс долара

Фото: Обмін валют (Віталій Носач, РБК-Україна)

Учасники ринку сподіваються, що українська влада зуміє домовитися з МВФ

Валютний ринок спокійно відреагував на новини про те, що місія Міжнародного валютного фонду 26 вересня залишила Київ без схвалення нової програми. Про це в коментарі РБК-Україна сказав Вадим Іосуб, старший аналітик Альпарі.

Ка зазначив аналітик, у п'ятницю, 27 вересня, гривня продовжила помірно зміцнюватися, долар торгувався на міжбанку в діапазоні 24,05-24,13 грн.

"Це пов'язано з двома речами. По-перше, ситуація виглядає поправною, мова йде про можливу відстрочку для підписання нової програми, а не про її принципову неможливість. По-друге, Україна не відчуває гострої потреби в негайному отриманні кредитів. Прийдуть гроші ближче до кінця року, або навіть на початку наступного - негативу від цього не буде", - додав він.

На його думку, останні аукціони ОВДП, і купівлі валюти на ринку Нацбанком дозволили створити подушку безпеки, що покривають короткострокові потреби в грошах.

Аналітик Альпарі вважає, що каменем спотикання на переговорах України з МВФ стали питання незалежності НБУ від виконавчої влади і можливість повернення "ПриватБанку" колишнім власникам після його націоналізації і дорогої операції порятунку.

"Обидва питання безпосередньо впливають на фінансову стабільність", - підкреслив він.

Як повідомляло РБК-Україна, місія Міжнародного валютного фонду перебувала в Києві 12-26 вересня. Місія почала обговорення нової трирічної програми за підтримки МВФ в рамках механізму розширеного фінансування. У заяві фонду за підсумками візиту йдеться про те, що обговорення нової програми будуть продовжуватися в найближчі тижні.

За підсумками візиту МВФ також надав рекомендації Україні щодо проведення реформ. Як наголошується в заяві, реформи передбачають встановлення міцного верховенства права, у тому числі за допомогою судової реформи, і рішучу боротьбу з корупцією.