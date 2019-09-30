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Курс доллара немного вырос

Новости » Финансы    30.09.2019 - 12:29
Курс доллара немного вырос
Фото: Обмен валют (Виталий Носач, РБК-Украина)

Доллар отошел от отметки 24 гривны

В обменных пунктах Украины сегодня, 30 сентября 2019 года, в 12:00 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем вырос на 6 копеек до 24,27 гривен за доллар, курс евро вырос на 12 копеек до 26,59 гривен за евро. Об этом свидетельствуют данные мониторинга РБК-Украина.

Наличный рынок

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 24,05 (23,98 - 27 сентября), продажи - 24,27 (24,21 - 27 сентября) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 26,17 (26,08 - 27 сентября), продажи - 26,59 (26,47 - 27 сентября) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,44 (3,4 - 27 сентября), продажи 3,80 (3,79 - 27 сентября) грн за 10 рублей.

Курсы в банках

Крупнейшие банки установили курс доллара в пределах 23,80-24,45 грн/доллар, немного повысив его по сравнению с предыдущим днем.

Курс доллара немного вырос

Межбанк

Межбанковский валютный рынок открылся ростом курса доллара. По сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже вырос на 6 копеек до 24,19 гривен за доллар, курс в покупке до 24,13 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 9 копеек до 26,46 гривен за евро.

Курс НБУ

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил справочный курс на уровне 24,16 грн/доллар, повысив его по сравнению с 27 сентября (24,07). Таким образом, официальный курс на 1 октбяря будет установлен примерно на этом же уровне.

Как сообщало РБК-Украина, официальный курс доллара к гривне, который ежедневно устанавливает Национальный банк Украины (НБУ), снизился за январь-сентябрь 2019 года на 13%.

Аналитики прогнозируют в течение недели дальнейшее снижение курса доллара к гривне. Согласно прогнозу, доллар на межбанке может торговаться через неделю около 23,8 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 23,7/23,9 грн.

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Темы: Курс доллара
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