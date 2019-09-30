Курс долара росте на міжбанку

Фото: курс долара (прес-служба НБУ)

Долар подорожчав на 6 копійок

Курс долара на міжбанку за станом на 10:30 30 вересня 2019 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу виріс на 6 копійок до 24,19 гривень за долар, курс купівлі до 24,13 гривень за долар. Курс євро в продажу зріс на 9 копійок до 26,46 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 24,1600 - 24,1900 грн/долар, євро 26,4382 - 26,4686 грн/євро, російський рубль 0,3738 - 0,3744 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 24,1600 24,1900 EUR/UAH 26,4382 26,4686 RUB/UAH 0,3738 0,3744

Нагадаємо, 27 вересня 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 24,1000 - 24,1300 грн/долар, євро 26,3485 - 26,3748 грн/євро, російський рубль 0,3485 - 0,3789 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 30 вересня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 24,08 гривень за долар, що на 10 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 30 вересня встановлено на такому рівні: 2408,2809 гривень за 100 доларів (-10,4147 гривень).

Таким чином, курс долара впав до мінімального значення в цьому році. Попередній мінімум був оновлений 26 вересня - 2412,0199 гривень за 100 доларів. Нижче курс долара був лише 3,5 роки тому (15 січня 2016 року) - 2395,0773 гривень за 100 доларів.

Як повідомляло РБК-Україна, офіційний курс долара до гривні, який щодня встановлює Національний банк України (НБУ), знизився за січень-вересень 2019 року на 13%.

Аналітики прогнозують протягом тижня подальше зниження курсу долара до гривні. Згідно з прогнозом, долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 23,8 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 23,7/23,9 грн.