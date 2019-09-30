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Курс долара 30 вересня впав до нового мінімуму за 3,5 роки

Новини » Фінанси    30.09.2019 - 07:45
Курс долара 30 вересня впав до нового мінімуму за 3,5 роки
Фото: Обмін валют (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар знову наблизився до рівня 24 гривні

Курс долара НБУ на 30 вересня впав до 24,08 грн/долларНациональный банк України (НБУ) на 30 вересня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 24,08 гривень за долар, що на 10 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 30 вересня встановлено на такому рівні: 2408,2809 гривень за 100 доларів (-10,4147 гривень).

При цьому курс долара на 27 вересня становить 2418,6956 гривень за 100 доларів.

Курс долара 30 вересня впав до нового мінімуму за 3,5 роки

Скріншот (bank.gov.ua)

Таким чином, курс долара впав до мінімального значення в цьому році. Попередній мінімум був оновлений 26 вересня - 2412,0199 гривень за 100 доларів. Нижче курс долара був лише 3,5 роки тому (15 січня 2016 року) - 2395,0773 гривень за 100 доларів.

Курс долара 30 вересня впав до нового мінімуму за 3,5 роки

Нагадаємо, 27 вересня міжбанківський валютний ринок відкрився зниженням курсу долара. У порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу знизився на 4 копійки до 24,08 гривень за долар, курс купівлі до 24,06 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 10 копійок до 26,27 гривень за євро.

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив довідковий курс на рівні 24,07 грн/долар, знизивши його порівняно з 26 вересня (24,19).

У той же час в обмінних пунктах України 27 вересня курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 6 копійок до 24,21 гривень за долар, курс євро знизився на 16 копійок до 26,47 гривень за євро. Про це свідчать дані моніторингу РБК-Україна.

На готівковому ринку середній курс купівлі долара становить 23,98 (23,97 - 26 вересня), продажу - 24,21 (24,27 - 26 вересня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 26,08 (26,23 - 26 вересня), продажу - 26,47 (26,63 - 26 вересня) грн за євро. Середній курс покупки рубля складає 3,44 (3,45 - 26 вересня), продажу 3,79 (3,83 - 26 вересня) грн за 10 рублів.

У НБУ заявили, що на курс гривні до долара в 2019 році впливає збільшення валютних надходжень по декількох каналах.

Коментуючи політику плаваючого курсу, яку проводить НБУ, керівник проектів і програм департаменту відкритих ринків Національного банку Эмал Бахтари нагадав про те, що "стабільність є тільки на кладовищі".

"Стабільний курс - це солодка цукерка, на яку люди ведуться, але вона дуже дорого коштує, обходиться завжди втратами, кризами. І набагато гірше мати ілюзію стабільності, ніж мати реальний плаваючий курс, який адекватно реагує на те, що відбувається на рику", - сказав представник НБУ.

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Теми: Курс долара
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