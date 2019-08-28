Курс долара 28 серпня: готівковий ринок, міжбанк, НБУ

Фото: Обмін валют (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар відновлює позиції

В обмінних пунктах України сьогодні, 28 серпня 2019 року, в 12:00 курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем виріс на 1 копійку до 25,26 гривень за долар, курс євро виріс на 3 копійки до 28,10 гривень за євро. Про це свідчать дані моніторингу РБК-Україна.

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 25,02 (24,99 - 27 серпня), продажу - 25,26 (25,25 - 27 серпня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 27,63 (27,60 - 27 серпня), продажу - 28,10 (28,07 - 27 серпня) грн за євро. Середній курс покупки рубля складає 3,49 (3,49 - 27 серпня), продажу 3,86 (3,88 - 27 серпня) грн за 10 рублів.

Найбільші банки встановили курс долара в межах 24,80-25,30 грн/долар, трохи підвищивши його в порівнянні з попереднім днем.

Міжбанківський валютний ринок відкрився зростанням курсу долара. У порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу виріс на 6 копійок до 25,21 гривень за долар, курс купівлі до 25,18 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 3 копійки до 27,95 гривень за євро.

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив довідковий курс на рівні 25,22 гривень за долар, підвищив його у порівнянні з 27 серпня (25,17). Таким чином, офіційний курс на 28 серпня буде встановлено приблизно на цьому ж рівні.

Нагадаємо, Міністерство фінансів України за результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) 27 серпня 2019 року залучило до державного бюджету 1,770 млрд грн, що більше, ніж на аукціоні 20 серпня (1,072 млрд грн).

Як заявив заступник голови НБУ Олег Чурій, Національний банк викупив практично всю валюту, яку нерезиденти перерахували в Україну для купівлі ОВДП. У той же час, як зазначив заступник голови НБУ, мета центробанку не вплив на курсоутворення, а поповнення резервів і недопущення різких коливань.