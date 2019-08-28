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Курс долара росте на міжбанку

Новини » Фінанси    28.08.2019 - 10:40
Курс долара росте на міжбанку
Фото: курс долара (прес-служба НБУ)

Долар подорожчав на 6 копійок

Курс долара на міжбанку за станом на 10:30 27 серпня 2019 року по порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу виріс на 6 копійок до 25,21 гривень за долар, курс купівлі до 25,18 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 3 копійки до 27,95 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 25,1850 - 25,2100 грн/долар, євро 27,9352 - 27,9528 грн/євро, російський рубль 0,3791 - 0,3799 грн/рубль.

Валюта

Bid

Offer

USD/UAH

25,1850

25,2100

EUR/UAH

27,9352

27,9528

RUB/UAH

0,3791

0,3799

Курс долара росте на міжбанку

Нагадаємо, 27 серпня 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 25,1300 - 25,1500 грн/долар, євро 27,9018 - 27,9270 грн/євро, російський рубль 0,3784 - 0,3789 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 28 серпня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 25,16 гривень за долар, що на 10 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 28 серпня встановлено на такому рівні: 2516,493 гривень за 100 доларів (+10,204 гривень).

Нагадаємо, Міністерство фінансів України за результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) 28 серпня 2019 року залучило до державного бюджету 1,770 млрд грн, що більше, ніж на аукціоні 20 серпня (1,072 млрд грн).

Як заявив заступник голови НБУ Олег Чурій, Національний банк викупив практично всю валюту, яку нерезиденти перерахували в Україну для купівлі ОВДП. У той же час, як зазначив заступник голови НБУ, мета центробанку не вплив на курсоутворення, а поповнення резервів і недопущення різких коливань.

НБУ на 28 серпня підвищив офіційний курс долара Курс долара виріс на міжбанку
Теми: Курс долара
Новини України Курс долараКурс євроКурс рубля
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