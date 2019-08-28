Курс доллара 28 августа: наличный рынок, межбанк, НБУ

Фото: Обмен валют (Виталий Носач, РБК-Украина)

Доллар восстанавливает позиции

В обменных пунктах Украины сегодня, 28 августа 2019 года, в 12:00 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем вырос на 1 копейку до 25,26 гривен за доллар, курс евро вырос на 3 копейки до 28,10 гривен за евро. Об этом свидетельствуют данные мониторинга РБК-Украина.

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 25,02 (24,99 - 27 августа), продажи - 25,26 (25,25 - 27 августа) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 27,63 (27,60 - 27 августа), продажи - 28,10 (28,07 - 27 августа) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,49 (3,49 - 27 августа), продажи 3,86 (3,88 - 27 августа) грн за 10 рублей.

Крупнейшие банки установили курс доллара в пределах 24,80-25,30 грн/доллар, немного повысив его по сравнению с предыдущим днем.

Межбанковский валютный рынок открылся ростом курса доллара. По сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже вырос на 6 копеек до 25,21 гривен за доллар, курс в покупке до 25,18 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 3 копейки до 27,95 гривен за евро.

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил справочный курс на уровне 25,22 гривен за доллар, повысил его по сравнению с 27 августа (25,17). Таким образом, официальный курс на 28 августа будет установлен примерно на этом же уровне.

Напомним, Министерство финансов Украины по результатам проведения размещений облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) 27 августа 2019 года привлекло в государственный бюджет 1,770 млрд грн, что больше, чем на аукционе 20 августа (1,072 млрд грн).

Как заявил заместитель главы НБУ Олег Чурий, Национальный банк выкупил практически всю валюту, которую нерезиденты перечислили в Украину для покупки ОВГЗ. В то же время, как отметил замглавы НБУ, цель центробанка не влияние на курсообразование, а пополнение резервов и недопущение резких колебаний.