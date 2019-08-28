Мінфін збільшив продаж ОВДП на аукціоні

Фото: національна валюта (прес-служба НБУ)

Попитом користуються довгострокові облігації з погашенням у 2025 році

Міністерство фінансів України за результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) 27 серпня 2019 року залучило до державного бюджету 1,770 млрд грн (за офіційним курсом НБУ). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу міністерства.

зокрема, Мінфін продав ОВДП у гривні:

з погашенням 12.02.2020 на суму 288,860 млн грн, середньозважений рівень прибутковості склав 16,50% річних.

з погашенням 19.08.2020 на суму 67,209 млн грн, середньозважений рівень прибутковості склав 16,50% річних.

з погашенням 05.01.2022 на суму 58,324 млн грн, середньозважений рівень прибутковості склав 16,12% річних.

з погашенням 26.02.2025 на суму 1,355 млрд грн, середньозважений рівень прибутковості склав 15,84% річних.

Зазначимо, на аукціоні 6 серпня Міністерство фінансів розмістило держоблігації на 2,668 млрд грн, а на аукціоні 13 серпня - 1,964 млрд грн, на аукціоні 20 серпня - на 1,072 млрд грн.

Згідно інформації НБУ, протягом тижня з 19-23 серпня нерезиденти скоротили свій портфель облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) на 1,057 млрд грн до 86,590 млрд грн.